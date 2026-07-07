So sánh Cristiano Ronaldo và Lionel Messi tại World Cup 2026: CR7 kém xa M10

Thông số của Cristiano Ronaldo tại World Cup 2026 lép vế thế nào trước Lionel Messi?

Cristiano Ronaldo tham dự World Cup 2026 với quyết tâm rất cao. Ở kỳ World Cup vừa được chính Ronaldo khẳng định là lần cuối anh tham dự, CR7 hiển nhiên rất khát khao chinh phục ngôi vô địch.

Xung quanh Ronaldo là rất nhiều cầu thủ xuất sắc như Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves, Nuno Mendes… và họ đã khẳng định nỗ lực hết sức để giúp Ronaldo hoàn thành ước nguyện trở thành quán quân World Cup. Nhưng nói thì dễ chứ làm được hay không lại là điều khác hẳn. Rạng sáng nay (7/7), Ronaldo và đồng đội ở ĐT Bồ Đào Nha đã bị loại tại vòng 1/8 World Cup 2026 sau khi thua Tây Ban Nha 0-1.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Như vậy, World Cup 2026 đã khép lại với Ronaldo kèm theo giấc mơ dang dở. Theo thống kê từ Opta, Ronaldo đã thi đấu 5 trận với tổng cộng 441 phút. Thời gian xuất hiện trên sân rất nhiều, nhưng Ronaldo chỉ có được chỉ số kiến tạo (xA) dành cho các đồng đội là 0,13.

Ronaldo đã ghi được 3 bàn thắng và lần đầu tiên có pha lập công trong một trận đấu tại vòng knock-out trong suốt sự nghiệp với 6 lần thi đấu tại World Cup. Nhưng nếu để ý kỹ, 2 bàn tại vòng bảng của Ronaldo được ghi vào lưới đối thủ yếu hơn nhiều là Uzbekistan, còn bàn thứ 3 được thực hiện từ một quả phạt đền trước Croatia.

Khi đồng đội cần Ronaldo tỏa sáng, anh hoàn toàn “tàng hình”. Thậm chí, sự có mặt của Ronaldo còn khiến lối chơi của Bồ Đào Nha trở nên thiếu hiệu quả và dễ bị bắt bài. Đây cũng chính là HLV Roberto Martinez bị chỉ trích dữ dội sau khi Bồ Đào Nha bị loại.

Nếu đặt lên bàn cân so sánh trên phương diện cá nhân, Ronaldo thua xa Messi tại World Cup 2026. Tiền đạo của Argentina đã ghi tới 7 bàn thắng, thiết lập hàng loạt kỷ lục ghi bàn trong lịch sử World Cup và giúp đội nhà vững tiến trên chặng đường bảo vệ ngôi vương.

Ngoài ra, với 320 phút thi đấu sau 4 trận, Messi đã tạo ra tới 9 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, đạt tỷ lệ kiến tạo kỳ vọng là 1,68, hoàn toàn vượt trội so với Ronaldo. Messi hiện xếp thứ 22 về số cơ hội tạo ra, nhưng anh mới thi đấu 4 trận và hoàn toàn có thể cải thiện thứ hạng khi Argentina sẽ gặp Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup vào 23h hôm nay (7/7, giờ Việt Nam).