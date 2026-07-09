Nhận định tỷ số thẻ vàng Pháp vs Morocco (3h00 ngày 10/7, vòng tứ kết World Cup 2026): “Sư tử Atlas” gặp khó

Nhận định tỷ số thẻ vàng Pháp vs Morocco

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco hứa hẹn không chỉ căng thẳng về chuyên môn, mà còn rất đáng chú ý ở khía cạnh thẻ phạt. Đây là màn tái đấu nhiều duyên nợ sau bán kết World Cup 2022, trong bối cảnh Pháp vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, còn Morocco tiếp tục cho thấy họ không còn là hiện tượng nhất thời. Reuters nhận định Morocco là thử thách thực sự đầu tiên với tham vọng vô địch của Pháp tại giải năm nay.

Về cục diện, Pháp có khả năng kiểm soát bóng và đẩy cao nhịp tấn công tốt hơn. Họ sở hữu nhiều cầu thủ giàu tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise hay Bradley Barcola. Chính sự linh hoạt ở hai biên cùng những pha tăng tốc trực diện có thể buộc hàng thủ Morocco thường xuyên phải phạm lỗi chiến thuật để ngăn các tình huống phản công nhanh hoặc xâm nhập vòng cấm.

Pháp vs Morocco. Ảnh: FPT Play

Morocco đã chơi rất ấn tượng khi vượt qua vòng bảng có Brazil, Scotland, Haiti với thành tích bất bại, trước khi thắng Canada 3-0 ở vòng 1/8. Tuy nhiên, càng vào sâu, áp lực càng lớn. Khi đối đầu một đội tuyển có khả năng kéo giãn đội hình tốt như Pháp, Morocco nhiều khả năng phải lùi thấp, phòng ngự khu vực chặt và chấp nhận những pha tranh chấp quyết liệt ở trung tuyến. Đây là điều kiện dễ phát sinh thẻ vàng, nhất là khi các hậu vệ biên và tiền vệ phòng ngự Morocco phải liên tục đối mặt với các pha bứt tốc của đối thủ.

Một yếu tố khác khiến Morocco dễ nhận thẻ hơn là tính chất loại trực tiếp. Ở tứ kết, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể định đoạt trận đấu. Vì vậy, nếu Pháp sớm tạo được sức ép hoặc có bàn dẫn trước, Morocco sẽ buộc phải chơi quyết liệt hơn trong các pha áp sát. Những tình huống kéo áo, cản người, phạm lỗi từ phía sau hoặc phản ứng sau va chạm hoàn toàn có thể xuất hiện nhiều hơn.

Trong trận thắng Canada 3-0, hậu vệ Achraf Hakimi từng bị phạt thẻ vàng sau tình huống va chạm căng thẳng với Richie Laryea, cho thấy Morocco không ngại chơi rắn khi trận đấu bị đẩy lên mức đối đầu cao. Trước Pháp, Hakimi và các đồng đội còn chịu sức ép lớn hơn, đặc biệt khi phải phong tỏa Mbappe, người có thể liên tục kéo hàng thủ Morocco vào các pha một đấu một tốc độ cao.

Pháp cũng không hoàn toàn “sạch” về kỷ luật. Sau trận thắng Paraguay 1-0, Bradley Barcola, Manu Kone và Michael Olise đều đã nhận thẻ vàng, tạo ra nỗi lo nếu họ tiếp tục bị phạt ở trận gặp Morocco. Tuy nhiên, xét về thế trận tổng thể, Pháp có xu hướng là đội chủ động hơn, còn Morocco nhiều khả năng phải phòng ngự phản ứng. Đó là khác biệt quan trọng khiến cán cân thẻ vàng nghiêng về đại diện châu Phi.

Kịch bản hợp lý là trận đấu có nhiều va chạm ở khu vực giữa sân và hai hành lang biên. Nếu Pháp kiểm soát bóng vượt trội, Morocco dễ phải nhận nhiều thẻ vàng hơn do áp lực truy cản liên tục. Với tính chất căng thẳng của một trận tứ kết World Cup, khả năng Morocco bị phạt thẻ nhiều hơn Pháp là rất đáng lưu ý.

Đội hình dự kiến Pháp vs Morocco:

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Morocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi.

Dự đoán: Morocco nhận nhiều thẻ vàng hơn. Trận đấu có trên 4 thẻ vàng.