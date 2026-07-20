MU gặp họa lớn từ trận chung kết World Cup 2026

Lisandro Martinez vinh dự được xếp đá chính ngay từ đầu ở trận chung kết trên sân MetLife, đá cặp cùng người đồng đội quen thuộc Romero.

Hậu vệ thuận chân trái thi đấu chắc chắn và máu lửa. Lisandro Martinez nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau tình huống kéo ngã Oyarzabal ở gần giữa sân.

Lisandro Martinez phải rời sân sớm vì chấn thương - Ảnh: Selección Argentina

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn với cầu thủ MU phút cuối hiệp một, anh bất ngờ nằm sân ôm đầu gối với vẻ mặt đau đớn. Romero chạy đến quan sát và ngay lập tức ra dấu xin thay người.

Lisandro Martinez thất vọng tập tễnh rời sân, nhường chỗ cho lão tướng 38 tuổi Nicolas Otamendi.

Đây là tổn thất nặng không chỉ với Argentina mà còn khiến HLV Michael Carrick và MU lo lắng, khi chuẩn bị bước vào mùa giải mới.

Trở lại sân chơi Champions League, Carrick được ban lãnh đạo hậu thuẫn mạnh mẽ, liên tục mang về những tân binh chất lượng trên thị trường chuyển nhượng.

Đội chủ sân Old Trafford đã chiêu mộ Andrey Santos với mức phí 48 triệu bảng, ký hợp đồng miễn phí thủ môn Karl Darlow, rồi hoàn tất thương vụ Youri Tielemans từ Aston Villa.

Tuy nhiên, chấn thương mới nhất của Lisandro Martinez làm Michael Carrick thêm đau đầu trong việc xây dựng hàng phòng ngự.

Trung vệ Matthijs de Ligt vốn đã vật lộn với cơn đau lưng từ giữa mùa giải trước. Bản thân Martinez cũng mới trở lại sau ca phẫu thuật đứt dây chằng chéo trước, khép lại mùa 2025/26 ấn tượng.

Hiện Harry Maguire và Leny Yoro là hai trung vệ dày dạn kinh nghiệm còn lại của MU. Trong khi Ayden Heaven là cái tên khác thuận chân trái có thể thay Martinez lúc tuyển thủ Argentina nghỉ thi đấu.