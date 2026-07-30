Hoàng Hên nhận chỉ thị đặc biệt trước đại chiến ĐT Việt Nam - Singapore

Chiều ngày 30/7, thầy trò HLV Kim Sang Sik có buổi tập làm quen sân vận động Mỹ Đình, sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Singapore ở bảng A của AFF Cup 2026 (20h ngày 31/7).

Trong khi đồng đội còn đang ở trong phòng thay đồ, Hoàng Hên đã được ban huấn luyện ĐT Việt Nam gọi ra khu kỹ thuật để nói chuyện riêng về chiến thuật đấu Singapore.

Người trực tiếp nói chuyện với Hoàng Hên là trợ lý Kim Do Heon của HLV Kim Sang Sik, trợ lý Lưu Danh Minh và một trợ lý ngôn ngữ. Được biết, cuộc trò chuyện riêng giữa Hoàng Hên và ban huấn luyện ĐT Việt Nam kéo dài khoảng 10 phút, trước khi toàn đội ra làm quen sân Mỹ Đình.

Trước đó, Quang Hải và đồng đội đã có 2 buổi tập chiến thuật "bí mật" trên sân Mỹ Đình vào ngày 27 và 28/7.

Cuộc đối đầu với Singapore cũng là lần đầu Xuân Son thi đấu trên sân Mỹ Đình trong màu áo ĐTQG Việt Nam.

Bởi vậy, ai cũng thấy Xuân Son háo hức thế nào trước trận đại chiến giữa ĐT Việt Nam và Singapore. Ở kỳ AFF Cup 2024, Xuân Son ghi bàn vào lưới Singapore ở cả hai lượt trận bán kết.

Ngoài Hoàng Hên và Xuân Son, ĐT Việt Nam còn có sự trở lại của Tài Lộc, giúp HLV Kim Sang Sik có thêm phương án trên hàng công.

HLV Kim Sang Sik tự tin ĐT Việt Nam giành thêm 3 điểm quan trọng trước Singapore ở Mỹ Đình.

Dưới hàng thủ, Đoàn Văn Hậu được kỳ vọng giúp đội nhà thêm một trận sạch lưới ở mùa giải AFF Cup năm nay.

Văn Lâm đã trở lại tập luyện nhưng nhiều khả năng Patrik Lê Giang vẫn là lựa chọn số một trong khung thành ĐT Việt Nam.

Sau buổi tập của ĐT Việt Nam, ĐT Singapore cũng có buổi tập "làm nóng" trên sân Mỹ Đình.

Lionel Tan có cuộc tái ngộ thú vị với Xuân Son bên phía ĐT Việt Nam. Còn nhớ ở bán kết lượt về AFF Cup 2024, Lionel Tan đã phạm lỗi kéo rách áo Xuân Son, dẫn đến tình huống phạt đền ở hiệp một.

Singapore đang trải qua 28 năm chưa thắng được ĐT Việt Nam trên mọi mặt trận, dù vậy, thầy trò HLV Gavin Lee tự tin có thể tạo nên bất ngờ ở trận đấu tối ngày 31/7 trên sân Mỹ Đình.