10 tranh cãi lớn nhất World Cup 2026: Messi thoát thẻ đỏ, Croatia mất bàn thắng vì cọng tóc

Mới chỉ tới vòng tứ kết nhưng World Cup 2026 đã đầy rẫy những tình huống bóng gây tranh cãi và cả những sự kiện gây xì xào bên ngoài sân. Dưới đây là 10 vụ việc nổi bật nhất theo tổng hợp của tờ Marca.

Messi đạp sau với cầu thủ Algeria, không bị thẻ gì

1. 3 thẻ đỏ ở trận khai mạc Mexico – Nam Phi

Trận khai mạc World Cup 2026 đã trở thành trận khai mạc nhiều thẻ đỏ nhất lịch sử giải đấu, với 2 thẻ cho Nam Phi và 1 thẻ cho Mexico. Tranh cãi nổ ra ở thẻ đỏ thứ 2 của Nam Phi khi Themba Zwane có tình huống đánh tay vào mặt cầu thủ Mexico, và trọng tài người Brazil đã khiến các cầu thủ trên sân bối rối với màn xem VAR rồi giải thích tình huống bằng tiếng Anh khá khó nghe của mình.

2. Messi thoát thẻ đỏ trước Algeria

Argentina đang dẫn 1-0 trước Algeria khi Lionel Messi có pha đạp từ phía sau trúng vào bắp chân của một cầu thủ đối phương. Trọng tài thậm chí không rút thẻ vàng cho Messi, sau đó Messi đã ghi 2 bàn vào lưới Algeria, nhưng những pha phạm lỗi tương tự như vậy ở các trận sau thì trọng tài lại rút thẻ đỏ cho đội khác.

3. Senegal thoát penalty trước Pháp

Sadio Mane đã đốn ngã Kylian Mbappe trong khu cấm địa Senegal ở đầu hiệp 2 trận đấu vòng bảng giữa hai đội, nhưng trọng tài gây rất nhiều phản ứng gay gắt từ phía Pháp khi không cho penalty dù quay chậm cho thấy rõ ràng Mane đã vào trúng chân Mbappe. Pha bóng này chỉ không trở nên lớn chuyện vì sau đó chính Mbappe ghi bàn hạ Senegal.

Mane vào không trúng bóng nhưng Mbappe không được penalty

4. Vinicius hụt hat-trick

Brazil thắng 3-0 trước Scotland ở vòng bảng nhưng Vinicius hụt hat-trick trong một tình huống anh bị xác định đã phạm lỗi với hậu vệ Scotland khi đoạt bóng. VAR quay chậm tình huống và va chạm giữa hai cầu thủ được cho là khá nhẹ và không đáng để thổi phạt.

5. Almiron che mồm bị thẻ đỏ

Luật che mồm đi vào hiệu lực tại World Cup và Miguel Almiron của Paraguay là người vi phạm đầu tiên sau khi che miệng nói chuyện với một cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Luật sau đó được áp dụng với Piero Hincapie trong trận Ecuador gặp Mexico, nhưng dư luận bày tỏ sự hồ nghi về tính nhất quán bởi Jude Bellingham của ĐT Anh không bị phạt khi che miệng nói chuyện với Jordan Ayew của Ghana.

6. Uruguay đá bạo lực trước Tây Ban Nha

Đã có 28 lỗi chia đều cho mỗi đội trong trận thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Uruguay, và phía Uruguay bị 3 thẻ vàng cùng 1 thẻ đỏ. Dù vậy trọng tài vẫn để cho Uruguay có rất nhiều pha bóng xấu chơi mà không thổi phạt hay rút thẻ, khiến phía TBN sau trận phàn nàn về trọng tài dù thắng trận.

7. Việt vị vì đầu có tóc

Bồ Đào Nha thoát khỏi cảnh đá hiệp phụ trước Croatia sau khi VAR từ chối bàn thắng phút bù giờ của đội bóng Balkan theo cách đầy tranh cãi. Mario Pasalic đã ghi bàn nhưng trọng tài xác định lỗi việt vị do pha chạm đầu của Igor Matanović, rằng cảm biến trong trái bóng đã xác định bóng chạm qua tóc của Matanović.

Tóc của Matanović khiến bàn thắng của Croatia bị bắt việt vị

8. Balogun hưởng án treo

Một cú xoạc sau trong trận thắng Bosnia của Mỹ đã khiến tiền đạo Folarin Balogun bị thẻ đỏ trực tiếp và bị treo giờ ở vòng 1/8 trước Bỉ. Nhưng trong một động thái khá trơ trẽn, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai xác nhận mình đã gọi cho FIFA để yêu cầu xóa thẻ và án treo giò rốt cuộc đã được FIFA cho hoãn thi hành, giúp Balogun được đá. Dù vậy, một tuyển Bỉ nổi cáu đã đập cho Bỉ 4-1 để tiến Mỹ khỏi giải với tư cách trò hề lớn nhất vòng chung kết.

9. Ai Cập mất bàn thắng trước Argentina

Ai Cập đã bất ngờ dẫn 1-0 trước Argentina ở vòng 1/8 và đầu hiệp 2 họ phản công nhanh để nâng tỷ số lên 2-0. Nhưng VAR “soi” tình huống và nhắc trọng tài xem lại từ tận khoảnh khắc Lisandro Martinez bị phạm lỗi từ khá lâu trước khi bàn thắng xảy ra, dẫn đến bàn thắng bị tước.

10. 2 lần Ai Cập đòi penalty trước khi Argentina ghi bàn quyết định

Pha bóng tranh cãi nhất của trận Ai Cập – Argentina. Tỷ số đã là 2-2 trước khi Ai Cập tấn công ở phút bù giơ và thực hiện một quả tạt vào. Trong chưa đầy 1 phút, phía Ai Cập cho rằng một cầu thủ của họ đã bị kéo áo bởi Alexis Mac Allister, trước khi Julian Alvarez được cho là đã phạm lỗi với Mohamed Salah, cả 2 pha bóng đều trong vòng cấm. Argentina ghi bàn ngay ở pha phản công sau đó để thắng 3-2, và cầu thủ lẫn ban huấn luyện Ai Cập ăn thẻ một loạt khi định ăn thua đủ với tổ trọng tài.

Mac Allister kéo áo cầu thủ Ai Cập trong vòng cấm Argentina