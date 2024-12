Đồng yên giảm sâu gần đáy 5 tháng

Đồng yên giao dịch ở mức 157,765 yên đổi một đô la vào thứ Sáu, chỉ tăng nhẹ 0,1% so với ngày hôm trước nhưng vẫn gần mức thấp nhất kể từ ngày 17/7 là 158,09 yên. Năm 2024, đồng yên đã mất giá 11,8% so với đồng đô la, đánh dấu xu hướng giảm mạnh do khoảng cách lãi suất lớn giữa Nhật Bản và Mỹ.

Trong khi Fed áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ, BOJ vẫn giữ lập trường thận trọng, không tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12. Dù một số quan chức BOJ lạc quan hơn về khả năng tăng lãi suất trong ngắn hạn, các yếu tố như tiền lương và sự bất định từ chính sách của chính quyền mới tại Mỹ tiếp tục khiến họ dè dặt.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cũng lên tiếng cảnh báo về "các biến động ngoại hối quá mức" và nhấn mạnh chính phủ sẽ có hành động nếu cần thiết.

Đồng Yên liên tục giảm thời gian qua

Fed đã cắt giảm lãi suất 0,25% trong tháng 12 nhưng vẫn duy trì lập trường "thận trọng với các lần cắt giảm tiếp theo," theo Chủ tịch Jerome Powell. Điều này trái ngược với BOJ, khi Thống đốc Kazuo Ueda cho rằng cần "thời gian đáng kể" để đánh giá đầy đủ xu hướng tiền lương và kinh tế toàn cầu.

Sự khác biệt trong cách tiếp cận này đã khiến đồng đô la tăng mạnh, với chỉ số đồng đô la (DXY) đạt mức 108,16, tăng 6,7% trong năm. Tâm lý thị trường phản ánh lo ngại rằng sự tăng giá mạnh của đồng đô la và sự suy yếu của đồng yên có thể đã bị đẩy đi quá xa, tạo rủi ro điều chỉnh mạnh mẽ.

Không chỉ đồng yên, các đồng tiền khác tại châu Á cũng chịu áp lực từ sự mạnh lên của đồng đô la. Đồng won Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 16 năm, giao dịch ở mức 1.486,7 won đổi một đô la, trong bối cảnh khủng hoảng chính trị tại nước này.

Ở Trung Quốc, đồng nhân dân tệ kết thúc tuần ở mức gần thấp nhất 13 tháng, giao dịch ở mức 7,2988 nhân dân tệ đổi một đô la. Áp lực đến từ những lo ngại về khả năng áp thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc dưới thời Tổng thống Trump.

Ngoài ra, đồng euro và bảng Anh đều giảm giá trong tháng 12, lần lượt mất 1,6% và 1,7% so với đồng đô la Mỹ.