Nữ Tổng giám đốc ngân hàng PGBank vừa từ nhiệm có xuất thân thế nào?

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển - PGBank (PGB) mới đây đã thông báo về việc bà Đinh Thị Huyền Thanh, Tổng giám đốc, đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 25/4 vì nguyện vọng cá nhân. Đáng chú ý, bà Thanh mới gia nhập PGBank từ tháng 7/2023 và được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc từ tháng 11 cùng năm. Như vậy, nữ Tổng giám đốc này đã rời ngân hàng chỉ sau hơn 5 tháng giữ vai trò lãnh đạo cao nhất trong Ban điều hành ngân hàng.

Theo báo cáo thường niên năm 2023 của PGBank, bà Đinh Thị Huyền Thanh là tiến sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng (Đại học Tổng hợp Maastricht, Hà Lan) và có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đảm nhiệm quản lý cấp cao của DLL Financial Services Inc. (Robobank Group) tại Hà Lan và Mỹ. Từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2023, bà giữ chức danh Giám đốc/Cố vấn Trung tâm quản trị rủi ro mô hình và Thẩm định mô hình, Khối Quản trị rủi ro, ngân hàng Techcombank.

Bà Đinh Thị Huyền Thanh rời vị trí Tổng giám đốc PGBank sau chưa đầy nửa năm

Tháng 8/2023, bà được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc khối thường trực kiêm giám đốc khối quản trị và phát triển nguồn nhân lực PGBank. Tháng 10/2023, bà được bầu làm thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc PGBank. Ngày 17/22/2023 bà chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc của PGBank.

Trước bà Thanh, 2 lãnh đạo của PGBank cũng vừa có đơn từ nhiệm là ông Nguyễn Thành Lâm, Thành viên HĐQT độc lập và ông Nguyễn Thành Tô, Phó tổng giám đốc. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ngày 20/4) của PGBank đã thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của bà.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 1/2024, PGBank báo lãi trước thuế hơn 116 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 92,8 tỷ đồng, đồng loạt giảm 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái. PGBank có tổng tài sản đạt 58.764 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 55.492 tỷ đồng hồi đầu năm.

Mới đây, PGBank đã hoàn tất phát hành 120 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, qua đó nâng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 4.200 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngân hàng cũng dự kiến phát hành thêm 80 triệu cổ phiếu cho cổ động hiện hữu theo tỷ lệ phân phối là 15:4, tức cổ đông sở hữu 15 cổ phiếu sẽ nhận thêm 4 cổ phiếu mới. Dự kiến sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 5.000 tỷ đồng.

Trong năm 2024, PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 554 tỷ đồng, tăng 58% so với kết quả năm 2023. Tổng tài sản dự kiến đến ngày 31/12/2024 đạt 63.503 tỷ đồng, tăng 14%, tương đương 8.012 tỷ đồng, so với cuối năm 2023. Tổng huy động đạt 56.530 tỷ đồng, tăng gần 14%, trong đó huy động vốn thị trường 1 đạt 41.230 tỷ đồng, tăng hơn 15%. Dư nợ tín dụng đạt 40.476 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cuối năm 2023 (Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của PGBank được NHNN giao).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]