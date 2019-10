1 triệu lao động thất nghiệp, người trẻ mất cơ hội việc làm?

Chủ Nhật, ngày 20/10/2019 08:17 AM (GMT+7)

Số liệu về 1 triệu lao động thất nghiệp ở Việt Nam hiện tại không đáng quan ngại. Điều đáng lo lắng là chất lượng lao động cần được quan tâm hơn, ông Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH chia sẻ.

Trước việc Dự thảo Bộ Luật lao động sửa đổi (2012) đề cập đến việc tăng tuổi nghỉ hưu của lao động (lao động nam tăng mỗi năm 3 tháng và nữ tăng 4 tháng đến khi tuổi hưu của nam đủ 62 tuổi và nữ đủ 60 tuổi), đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang có 1 triệu lao động thất nghiệp, trong đó có gần 200.000 cử nhân thất nghiệp, nhiều người trẻ bày tỏ lo lắng về “nguy cơ” mất cơ hội việc làm khi điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu.

Nói về vấn đề này, ông Doãn Mậu Diệp - Phó trưởng Ban soạn thảo Bộ Luật Lao động 2012 (sửa đổi), nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, muốn đánh giá được ảnh hưởng của việc điều chỉnh tuổi hưu đến cơ hội việc làm của người trẻ thì không chỉ phụ thuộc vào số lượng người thất nghiệp mà còn tùy thuộc vào tổng số lực lượng lao động.

“1 triệu người thất nghiệp nếu so với tổng số 4,4 triệu lao động của Singapore thì rất kinh khủng. Nhưng nếu so với 220 triệu lao động của Mỹ thì chỉ như “muối bỏ biển. Việc đánh giá nhiều hay ít phải so với tổng số người trong lực lượng lao động, tức là phải xem mẫu số lớn hay nhỏ. So với 55 triệu lao động của Việt Nam thì con số 1 triệu lao động thất nghiệp chỉ chiếm 2,2%”.

Ông Diệp cho biết, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 129.000 người nghỉ hưu, nếu tăng tuổi nghỉ hưu theo đề xuất của dự thảo Bộ luật do Chính phủ trình thì số người nghỉ hưu giảm trung bình khoảng 9.000 người/năm. So với con số khoảng 55 triệu lao động của Việt Nam con số này không có ý nghĩa lớn.

Vậy tỉ lệ thất nghiệp 2,2% của Việt Nam là nhiều hay ít?

Theo Phó trưởng Ban soạn thảo Bộ Luật Lao động 2012 (sửa đổi), theo bảng số liệu về tỷ lệ thất nghiệp của 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trong giai đoạn 2016-2018, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất thuộc về Syria- 50% vì đang chiến tranh, thấp nhất thuộc về Campuchia với 0,5%.

Ngoài ra, trong số 160 nước thì khoảng 20 nước có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn 20%; 25 nước nằm trong khoảng 10-20%, 60 nước nằm trong khoảng 5-10%.

Việt Nam đứng thứ 8 trong số các nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất - 2,2%, tức là lọt vào top 5% của các nước và vùng lãnh thổ. Vậy thì hơn 1 triệu người thất nghiệp và tỷ lệ 2,2% là con số không nhiều so với lực lượng lao động nước ta, ông Doãn Mậu Diệp cho hay.

Đánh giá tổng quan về thị trường lao động Việt Nam, ông Doãn Mậu Diệp cho rằng, hiện nay vẫn đang tiếp nhận số lượng lao động mới, mỗi năm thêm khoảng 400.000 người. Tỷ lệ thất nghiệp không tăng lên chứng tỏ việc tạo việc làm mới vẫn tốt.

“Việc cử nhân thất nghiệp cũng bình thường vì mỗi năm ta có khoảng 500.000 sinh viên ra trường, gia nhập thị trường lao động mà tới nay mới chỉ 200.000 cử nhân chưa tìm được việc làm nghĩa là dòng chảy thị trường vẫn chuyển động bình thường, không đáng lo ngại. Điều đáng lo là chất lượng lao động cần được quan tâm hơn”, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH chia sẻ.