Quảng Ninh: Băng giá xuất hiện tại chùa Đồng Yên Tử sau gần 10 năm

Ngày 23/12, theo thông tin từ Ban Quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, do thời tiết lạnh sâu (có lúc xuống dưới 0 độ C), khoảng 4 ngày nay, khu vực chùa Đồng trên đỉnh non thiêng Yên Tử ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, nơi có độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, đã xuất hiện tình trạng băng giá.

Tình trạng băng giá xuất hiện tại phần mái chùa Đồng Yên Tử (Ảnh: Đức Mạnh).

Theo thông tin từ người dân địa phương, phần mái của chùa Đồng và cây cối xung quanh bị một lớp băng mỏng bao phủ. Do nền nhiệt độ thấp, dù buổi trưa 23/12 có nắng nhẹ, nhưng lớp băng giá này vẫn không tan.

Cây cối xung quanh khu vực chùa Đồng Yên Tử bị bao phủ bởi lớp băng mỏng (Ảnh: Đức Mạnh).

Sự việc băng giá xuất hiện tại chùa Đồng Yên Tử thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương cũng như du khách. Vì thế, mặc dù thời tiết khá lạnh, nhưng trong mấy ngày nay, khá đông người tìm đến để tận mắt chứng kiến quang cảnh hiếm gặp này.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, đã từ lâu, tình trạng băng giá không xuất hiện tại chùa Đồng Yên Tử. Lần gần đây nhất cách đây đã 8 năm. Nếu thời tiết tiếp tục lạnh sâu như hiện nay, tình trạng băng giá sẽ còn kéo dài.

