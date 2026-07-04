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Xử lý nam thiếu niên ở Đồng Nai "bốc đầu" xe máy để thể hiện bản thân

Sự kiện: Thời sự

Ngày 4/7, Công an xã Lộc Thành đã bàn giao hồ sơ vụ việc và phương tiện vi phạm cho Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Đồng Nai) để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Đồng Nai về việc triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và gây rối trật tự công cộng, lực lượng công an xã đã tăng cường tuần tra, bám sát địa bàn.

Nam thiếu niên bốc đầu xe máy&nbsp;

Nam thiếu niên bốc đầu xe máy 

Vào khoảng 8h30 ngày 3/7/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an xã Lộc Thành (trước thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc tại khu vực đường liên xã (thuộc ấp Tà Tê) xuất hiện một thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh (bốc đầu), gây mất an ninh trật tự và đe dọa an toàn của người tham gia giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Lộc Thành đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức xác minh và làm rõ danh tính người điều khiển cùng phương tiện liên quan.

Công an làm việc với nam thiếu niên&nbsp;

Công an làm việc với nam thiếu niên 

Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, nam thiếu niên này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm nguy hiểm của mình.

Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tiếp tục thụ lý và xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định.

Lái xe SH bằng chân, nam thanh niên bị tịch thu phương tiện
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Theo Thiên Lý/VOV-TP.HCM ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/07/2026 16:12 PM (GMT+7)
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