Thiếu niên 17 tuổi lái xe trong tình trạng phê ma túy, mang theo kiếm trên Quốc lộ 6

Ngày 24/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 0h20 ngày 23/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát lưu động trên Quốc lộ 6, tại Km44+600 thuộc khu vực Dốc Phấn, xã Lương Sơn, lực lượng Tổ công tác 191 số 1 (Đội CSGT đường bộ số 5) đã phát hiện hai xe mô tô có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trong đó có trường hợp mang theo hung khí nguy hiểm.

Tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe mô tô BKS 28E1-215.78 do Nguyễn Tiến Thanh (SN 2008, trú tại xóm Đễnh, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, chở theo Nguyễn Nhật Thành (SN 2007, cùng trú tại địa phương). Qua kiểm tra, trên xe có một thanh kiếm bằng kim loại.

Các đối tượng vi phạm nhiều lỗi khi điều khiển xe mô tô. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Lực lượng chức năng xác định, người điều khiển phương tiện vi phạm nhiều lỗi, gồm: điều khiển xe khi trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 2; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; không có giấy đăng ký xe; không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô; điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy.

Kết quả test nhanh ma túy đối với Nguyễn Tiến Thanh cho thấy đối tượng dương tính với Methamphetamine. Làm việc với cơ quan chức năng, Thanh khai nhận đã sử dụng ma túy đá trước đó.

Đối với xe mô tô BKS 28F9-7774 do Nguyễn Quang Tùng (SN 2010, trú tại Rổng Tằm, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, lực lượng chức năng xác định người này vi phạm các lỗi: không đội mũ bảo hiểm; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô; điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn mức 1; không có giấy đăng ký xe; không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự; không có gương chiếu hậu bên trái.

Tổ công tác 191 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp nêu trên, đồng thời phối hợp với Công an xã Lương Sơn tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.