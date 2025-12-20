Những loại thực phẩm dinh dưỡng nào của Z Holding đã được tung vào thị trường?

Trong số 18 bị can của vụ án, Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Văn Minh (Tổng giám đốc), La Khắc Minh (Phó Tổng giám đốc Công ty Z Holding) cùng bị truy tố về các tội là “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, khi sản xuất sữa giả, các bị can đã bỏ bớt, thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Đồng thời, xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng.

Một trong số hàng chục sản phẩm dinh dưỡng giả của Z holding đã được tung vào thị trường.

Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là 6.695 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu thập, trưng cầu giám định đối với 277 mẫu/36 loại sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Nature Made.

Căn cứ 13 kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và những tài liệu chứng cứ, xác định 26 loại sản phẩm là hàng giả. Các sản phẩm này gồm:

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLUZABET PLUS hương cacao: Công thức sản xuất thiếu 5 thành phần nguyên liệu; Có 7 chỉ tiêu dinh dưỡng dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLUZABET PLUS hương táo: Công thức sản xuất thiếu 5 thành phần nguyên liệu; Có 7 chỉ tiêu dinh dưỡng dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLUZABET PLUS hương vani: Công thức sản xuất thiếu 4 thành phần nguyên liệu; Có 9 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung Chitose New: Công thức sản xuất thiếu 2 thành phần nguyên liệu; Có 6 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt HIWEIGHT: Công thức sản xuất thiếu 5 thành phần nguyên liệu; Có 14 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung GANOLA MUM: Công thức sản xuất thiếu 2 thành phần nguyên liệu; Có 3 chỉ tiêu dưới 70%.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung DIASURE CANXI hương chuối: Không đưa đủ hàm lượng nguyên liệu Vitamin K2 (MK47) trong công thức sản xuất; Có 5 chỉ tiêu dinh dưỡng dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung DIASURE CANXI hương lúa mạch: Công thức sản xuất thiếu 2 thành phần nguyên liệu; Có 9 chỉ tiêu dinh dưỡng dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt DIASURE NEW#1: Hàm lượng 7 nguyên liệu đưa vào công thức sản xuất dưới 70%: Có 23 chỉ tiêu dưới 70%.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt DIASURE CANXI#1: Công thức sản xuất thiếu 15 thành phần nguyên liệu; Có 8 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Dinh dưỡng JIMBO GOLD: Công thức sản xuất thiếu thành phần nguyên liệu Axit Linoleic; Có 8 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Dinh dưỡng HIUP GOLD: Thay đổi nguyên liệu sản xuất; có 5 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung Hiup: Công thức sản xuất thiếu 2 thành phần nguyên liệu; Có 4 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Dinh dưỡng Hiup 27 hương vani: Công thức sản xuất (lần 1) thiếu 9 thành phần nguyên liệu; Công thức sản xuất (lần 2) thiếu 8 thành phần nguyên liệu; Có 4 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt ACTIPRO: Công thức sản xuất thiếu thành phần nguyên liệu sữa bột béo...; Có 10 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Dinh dưỡng WEKI: Lệnh sản xuất không có thành phần nguyên liệu Ferrochel...; Có 10 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Dinh dưỡng WEKI IQ: Không đưa nguyên liệu Lutein và không đưa đủ hàm lượng nguyên liệu Omega 3... vào công thức sản xuất; Có 12 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt DIASOMALT+: Công thức thiếu 6 thành phần nguyên liệu; Có 13 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung GOLDILAC GROW: Không đưa đủ hàm lượng các nguyên liệu Sắt... vào công thức sản xuất; Có 7 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Dinh dưỡng GOLDILAC GROW I: Không đưa đủ hàm lượng các nguyên liệu Sắt... vào công thức sản xuất; Có 7 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung FALIGOLD+ hương lúa mạch: Công thức thiếu 10 thành phần nguyên liệu; Có 9 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung FALIGOLD+ hương vani: Công thức thiếu 10 thành phần nguyên liệu; Có 9 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung BOCASURE GREEN HEALTH: Công thức thiếu 13 thành phần nguyên liệu; Có 12 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung OVISURE CANXI hương chuối: Công thức thiếu 12 thành phần nguyên liệu; Có 7 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GOLDEN GOUT+: Không đưa đủ hàm lượng các nguyên liệu kẽm... vào công thức sản xuất; Có 4 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung Healyn Canxi: Không đưa đủ hàm lượng các nguyên liệu chất béo, Omega 3... vào công thức sản xuất; Có 17 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Cơ quan tố tụng xác định, thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả là thực phẩm chức năng nêu trên, “bộ 3” ông chủ hệ thống Công ty Z Holding thu về hơn 2.400 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng. Các bị can sau đó “rửa” 83 tỷ đồng thu lợi bất chính thông qua các dự án và đầu tư bất động sản…