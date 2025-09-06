Xe thu gom rác tông chết học sinh lớp 6 trong trường học
Trong lúc đang thu gom rác trong trường học, chiếc xe chuyên dụng đã tông một em học sinh lớp 6 khiến nạn nhân tử vong.
Chiều 6-9, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc xe thu gom rác tông 1 em học sinh lớp 6 khiến nạn nhân tử vong tại tỉnh Đắk Lắk.
Hiện trường nơi xảy ra vụ xe thu gom rác tông 1 em học sinh lớp 6 khiến nạn nhân tử vong
Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông V.A.S. (SN 1984, ngụ xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển ô tô mang BKS: 47C-221.13 chở theo 2 nhân viên đi thu gom rác tại khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).
Đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang thu gom rác trong khuôn viên của trường, xe chở rác đã tông em T.M.T. (học sinh lớp 6 của trường).
Phát hiện sự việc, mọi người đã nhanh chóng đưa em T. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.
-06/09/2025 13:29 PM (GMT+7)