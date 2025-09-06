Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Xe thu gom rác tông chết học sinh lớp 6 trong trường học

Sự kiện: An toàn giao thông
Trong lúc đang thu gom rác trong trường học, chiếc xe chuyên dụng đã tông một em học sinh lớp 6 khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 6-9, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc xe thu gom rác tông 1 em học sinh lớp 6 khiến nạn nhân tử vong tại tỉnh Đắk Lắk.

Hiện trường nơi xảy ra vụ xe thu gom rác tông 1 em học sinh lớp 6 khiến nạn nhân tử vong

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông V.A.S. (SN 1984, ngụ xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển ô tô mang BKS: 47C-221.13 chở theo 2 nhân viên đi thu gom rác tại khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang thu gom rác trong khuôn viên của trường, xe chở rác đã tông em T.M.T. (học sinh lớp 6 của trường).

Phát hiện sự việc, mọi người đã nhanh chóng đưa em T. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Theo Cao Nguyên

Nguồn: [Link nguồn]

06/09/2025 13:29 PM (GMT+7)
