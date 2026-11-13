Xe tải tông sập nhà dân sáng sớm, kẹt xe gần 3km trên đường Vĩnh Lộc
Chiếc xe tải mang biển số TP.HCM, mất lái lao vào căn nhà bên đường Vĩnh Lộc khiến một phần công trình đổ sập, giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài gần 3km sáng 13/11.
Khoảng 7 giờ, tài xế lái xe tải chạy trên đường Vĩnh Lộc, hướng từ đường Trần Văn Giàu đi hương lộ 80. Khi đến trước địa chỉ 975 đường Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, xe bất ngờ lao sang lề đường, tông thẳng vào nhà dân.
Cú va chạm mạnh làm phần mặt tiền căn nhà đổ sập, gạch đá và khung sắt văng tung tóe. Đầu xe tải biến dạng, mắc kẹt trong đống đổ nát. Sự cố xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng khiến hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau ùn tắc gần 3km trên tuyến đường này.
Đến hơn 7 giờ 30 phút, lực lượng chức năng xã Tân Vĩnh Lộc cùng cảnh sát giao thông đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết phương tiện qua khu vực và điều tra nguyên nhân tai nạn.
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