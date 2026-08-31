Xe ô tô con tông sập 2 cổng nhà dân ở Đắk Lắk lúc rạng sáng

Ngày 31/8, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Y Wang, phường Ea Kao, khiến 2 cổng nhà và 3 ô tô hư hỏng, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Y Wang, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, ô tô Mazda 6 tông sập cổng 2 nhà dân, khiến nhiều ô tô hư hỏng. Ảnh N.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h14 cùng ngày, ông Y.G.N. (SN 1990, trú phường Buôn Ma Thuột) điều khiển ô tô Mazda 6, biển số 47A-277.xx, lưu thông trên đường Y Wang theo hướng từ đường Lê Duẩn đến trụ sở UBND phường Ea Kao.

Cổng 2 nhà dân trên đường Y Wang, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, bị ô tô Mazda 6 tông sập. Ảnh N.H

Khi đến khu vực trước nhà số 208, ô tô bất ngờ lao sang bên phải theo hướng di chuyển, tông vào cổng hai nhà số 208B và 208C.

Cú va chạm khiến ô tô Mazda 6 hư hỏng nặng, phần đầu xe biến dạng. Toàn bộ tường và cổng nhà số 208C đổ xuống hai ô tô đang đỗ trong sân.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Hai cổng nhà cùng 3 ô tô bị hư hỏng, tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Theo nhận định sơ bộ của cơ quan chức năng, người điều khiển ô tô có dấu hiệu không giảm tốc độ, thiếu chú ý quan sát khi đi qua đoạn đường cong.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.