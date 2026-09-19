Xe đầu kéo mất lái lật vào nhà dân ở Cao Bằng, 3 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 4A, thuộc địa phận xóm Nà Danh, xã Thạch An, tỉnh Cao Bằng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 18/9, tại Km76+350 Quốc lộ 4A, thuộc địa phận xóm Nà Danh, xã Thạch An, tỉnh Cao Bằng, xe ô tô đầu kéo BKS 29F-046.xx, kéo theo rơ moóc mang BKS 29R-531.xx do tài xế Nguyễn Khánh Tùng (sinh năm 1980) trú tại xã Quốc Oai, Hà Nội điều khiển lưu thông theo hướng xã Phục Hòa - xã Thạch An; trên xe có anh Phan Tuấn Ngọc (sinh năm 1981) trú tại Hà Nội. Đến địa điểm nêu trên, do không làm chủ được tay lái, xe đầu kéo bị lật, hàng hóa trên xe đổ xuống khu vực nhà ông Nông Thanh Tám (sinh năm 1968) trú tại xã Thạch An. Vụ tại nạn khiến ông Tám và hai người trên xe đầu kéo tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND xã Thạch An phối hợp với Công an xã, các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương bảo vệ hiện trường, huy động máy móc hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn; kiểm tra sơ bộ hiện trạng nhà dân bị ảnh hưởng. Đến khoảng 20 giờ 50 phút, thi thể 3 nạn nhân đã được các lực lượng và nhân dân đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm và đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực; đồng thời tổ chức khám nghiệm, thu thập thông tin, làm rõ diễn biến vụ việc và nguyên nhân tai nạn theo quy định.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.