Hiện trường vụ ô tô con bị vò nát, 3 người mắc kẹt sau va chạm liên hoàn ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra tại khu vực đường Vành đai 3 trên cao, lối lên cầu Thăng Long (chiều từ trung tâm Hà Nội đi Nội Bài), thuộc địa phận phường Phú Thượng, Hà Nội.

Các phương tiện liên quan gồm xe ô tô BKS 30B-912.XX do anh N.V.M (SN 1995, trú tại Thanh Hóa) điều khiển; xe ô tô tải thùng kín BKS 29K-125.XX do anh N.V.T (SN 1995, trú tại Hà Nội) điều khiển; xe ô tô tải thùng kín BKS 88C-078.xx do anh N.V.A (SN 1984, trú tại Hà Nội) điều khiển; xe ô tô Honda City BKS 88A-531.XX do anh N.V.S (SN 1993, trú tại Vĩnh Phúc) điều khiển, trên xe có 2 người đi cùng; cùng một số phương tiện khác gồm xe ô tô BKS 29E-491.XX, 29KT-001.XX, 29D-063.XX, 29H-286.XX, 29H-868.XX và xe đầu kéo BKS 98E-007.XX kéo theo sơmi rơ moóc BKS 98R-029.XX.

Tại hiện trường, ô tô con BKS 88A-531.XX bị vò nát, 3 người mắc kẹt trong xe. Tiếp nhận tin báo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, xử lý vụ việc.

Lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ nam tài xế ô tô con và 2 người phụ nữ ra ngoài.

Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, hiện sức khỏe ổn định.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Các phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Đến khoảng 12h giao thông trên và dưới tuyến Vành đai 3 đã lưu thông bình thường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn kể trên đang được làm rõ.