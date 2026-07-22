Xe tải bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1A đoạn qua TP Huế

Chiều 22/7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế cho biết, vào lúc 13h45 cùng ngày, tại Km 877+550, Quốc lộ 1A (đoạn qua thôn An Lộc, xã Chân Mây - Lăng Cô) xảy ra vụ cháy xe ô tô tải.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cung cấp.

Thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 89H-186.xx do anh N.A.Q. (SN 1988, trú tại xã Toàn Thắng, tỉnh Hưng Yên), đồng thời là chủ phương tiện, điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm trên, xe bất ngờ bị cháy tại khu vực phía sau thùng hàng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 7 huy động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai công tác dập lửa.

Đến 15h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng khống chế vụ cháy. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, xe tải chở nhiều loại hàng hóa gồm vải, quần áo, bánh, mỹ phẩm, thiết bị điện tử, pin... Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.