Mỹ tiếp tục dồn quân tới Trung Đông, siết chặt vòng vây Iran và Houthi

Tổng thống Donald Trump dự lễ đón thi thể 4 lính Mỹ thiệt mạng ở Trung Đông tại căn cứ không quân Dover, ngày 22/7. (Ảnh: AP)

Dồn dập chuẩn bị

Dữ liệu theo dõi chuyến bay và các quan chức Mỹ cho biết, tuần qua, lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ được điều động từ các căn cứ trong nước tới Trung Đông. Các phi đội tiêm kích đã được bố trí tại nhiều địa điểm trên khắp khu vực này, trong khi máy bay ném bom từ căn cứ ở Mỹ và Anh được đặt trong tình trạng báo động cao để sẵn sàng mở rộng tác chiến.

Bên cạnh đó, hơn 150 nhân viên quân y đã được điều tới Trung tâm Y tế Landstuhl ở Đức trong những ngày gần đây. Đây là cơ sở y tế chủ lực tiếp nhận và điều trị binh sĩ Mỹ bị thương trong các chiến dịch tại Trung Đông.

Những bước chuẩn bị này là dấu hiệu mới nhất cho thấy ông Trump đang cân nhắc leo thang xung đột, sau khi 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công của Iran vào căn cứ ở Jordan cuối tuần qua. Một quân nhân Mỹ khác cũng thiệt mạng ở Iraq, trong lúc xử lý nổ có kiểm soát 1 máy bay không người lái của Iran.

Ngày 22/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tiến hành ngày không kích thứ 12 liên tiếp vào Iran.

“Mục tiêu của chiến dịch là tiếp tục làm suy giảm hơn nữa khả năng của Iran trong việc đe dọa các tàu dân sự và tàu thương mại đi qua vùng biển khu vực”, CENTCOM đăng trên mạng xã hội X.

Tướng Joseph Votel - cựu Tư lệnh CENTCOM và Bộ Chỉ huy Tác chiến đặc biệt Mỹ, cho rằng việc tăng cường lực lượng chưa đồng nghĩa rằng chiến dịch quân sự quy mô lớn là điều không thể tránh khỏi.

“Ý tưởng cốt lõi là trao cho tổng thống và bộ trưởng chiến tranh sự linh hoạt tối đa, tạo cho họ nhiều phương án lựa chọn nhất có thể”, ông Votel nói.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc và CENTCOM không bình luận. Nhà Trắng tuyên bố ông Trump “luôn có trong tay mọi lựa chọn”.

Việc tăng cường lực lượng cũng có thể nhằm giúp ông Trump có thêm năng lực tấn công lực lượng Houthi ở Yemen, sau khi nhóm này tuyên bố áp lệnh cấm vận hàng hải với Ả-rập Xê-út. Ngày 22/7, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ “xử lý thích đáng” nếu Houthi tấn công tàu thuyền trên biển Đỏ.

Năm ngoái, ông Trump phát động chiến dịch không kích kéo dài gần 2 tháng vào Houthi, trước khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn đơn giản. Chiến dịch khiến Houthi chịu nhiều tổn thất nhưng không bị đánh bại hoàn toàn.

Kể từ khi chiến tranh Iran bùng phát vào tháng 2, lực lượng này hầu như đứng ngoài cuộc, dù vẫn tiếp tục tấn công một số tàu. Tuần trước, Houthi cáo buộc Ả-rập Xê-út ném bom đường băng để ngăn máy bay Iran hạ cánh xuống sân bay của thủ đô Sanaa.

Ngày 23/7, một tàu chở dầu di chuyển trên biển Đỏ ngoài khơi miền nam Ả-rập Xê-út bị trúng vật thể bay và bị cháy.

Người phát ngôn quân sự Houthi sau đó tuyên bố lực lượng này đã sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái tấn công 2 tàu chở dầu của Ả-rập Xê-út.

Không đủ để thay đổi

Các bước chuẩn bị này diễn ra trong bối cảnh Washington ngày càng lo ngại về mục tiêu cuối cùng cũng như chi phí chiến tranh. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết chi phí cho cuộc chiến đã vượt 37 tỷ USD.

Quay lại chiến tranh toàn diện sẽ khiến kho vũ khí của Mỹ cạn kiệt hơn, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Ngày 23/7, Hạ viện Mỹ thông qua đề xuất ngân sách 95 tỷ USD, trong đó 73 tỷ USD dành cho quốc phòng và tình báo.

Một số nghị sĩ Cộng hòa bày tỏ lo ngại rằng bước đi này sẽ bị xem là ủng hộ cuộc chiến với Iran, trong khi những người khác yêu cầu chính quyền giải trình rõ hơn về chi phí chiến tranh và chiến lược kết thúc.

Hạ viện cũng thông qua Đạo luật Ủy quyền quốc phòng, dù đảng Dân chủ phản đối vì cho rằng nó giúp ông Trump tiến hành chiến tranh với Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội.

Ngày 23/7, ông Trump đe dọa sẽ ném bom 1 cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran mỗi khi Tehran tấn công tàu qua eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố trên mạng xã hội rằng “bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Iran, bao gồm cả cơ sở hạ tầng của chúng tôi, sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ và dứt khoát”.

Trong những ngày gần đây, Mỹ cũng điều nhiều máy bay vận tải từ các căn cứ của lực lượng tác chiến đặc biệt tới Trung Đông. Lực lượng này từng tham gia các chiến dịch tìm kiếm - cứu nạn trong giai đoạn đầu của chiến dịch Epic Fury.

Các máy bay ném bom tầm xa, bao gồm oanh tạc cơ B-1 đang triển khai tại Anh, cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng cho chiến dịch quy mô lớn.

Trước đó, Mỹ đã điều các máy bay tiếp dầu, tiêm kích F-16 từ căn cứ Spangdahlem (Đức) và tiêm kích tàng hình F-35 từ căn cứ Lakenheath (Anh) tới khu vực. Jordan và Israel có thể là nơi tiếp nhận những máy bay này.

Việc tăng quân diễn ra trong bối cảnh Mỹ vốn đã duy trì hàng chục nghìn binh lính tại Trung Đông. Hải quân Mỹ hiện có 17 tàu chiến trong khu vực, bao gồm 2 nhóm tác chiến tàu sân bay, 11 tàu khu trục hộ tống cùng 1 đơn vị viễn chinh của Thủy quân Lục chiến.

Bà Dana Stroul - cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Trung Đông dưới thời Tổng thống Joe Biden nói: “Mỗi lần chính quyền Tổng thống Trump tăng cường hiện diện quân sự, họ đều sử dụng lực lượng đó. Vấn đề hiện nay là không có giải pháp quân sự nếu chính quyền Iran vẫn tồn tại. Không thể loại bỏ mọi tên lửa và máy bay không người lái của Iran, trong khi chỉ dựa vào sức mạnh không quân và hải quân cũng không đủ để thay đổi Tehran một cách cơ bản”.