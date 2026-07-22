Miền Bắc lại sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa lớn ở 6 tỉnh

Miền Bắc lại chuẩn bị đón mưa lớn trên diện rộng?

Theo bản tin dự báo thời tiết, hôm nay Bắc Bộ tiếp tục oi nóng, nhiệt độ cao nhất khoảng 32-35 độ. Về chiều tối một vài nơi ở vùng núi xuất hiện mưa dông.

Dự báo khoảng ngày 23-25/7, miền Bắc khả năng đón đợt mưa dông diện rộng mới, với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm. Trọng tâm mưa lớn là các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất xảy ra ở các sườn đồi núi, mái ta luy. Cơ quan khí tượng đang theo dõi sát diễn biến của đợt mưa sắp tới ở miền Bắc.

Tại Trung Bộ, thời tiết vẫn tiếp tục nắng nóng trên diện rộng. Từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nóng nhất là TP Huế, TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mức nhiệt từ 36-38 độ; có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt 39 độ.

Từ ngày 23/7 nắng nóng có xu hướng giảm dần và thu hẹp từ Quảng Trị trở vào đến Đắk Lắk. Nhiệt độ giảm còn khoảng từ 35-37 độ.

Nguyên nhân là từ ngày 23/7, rãnh áp thấp vắt ngang qua khu vực Trung Bộ sẽ nối với áp thấp nhiệt đới ở phía Đông của Philippines sẽ làm cho mây xuất hiện nhiều hơn ở khu vực này.

Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ nắng từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao nhất các phường từ 30-33 độ.

Khu vực Nam Bộ nắng nóng xảy ra ở một số phường như: Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Bến Thành, Cao Lãnh, Tân Ninh với mức nhiệt 35-36 độ. Các phường khác của khu vực này mức nhiệt phổ biến từ 33-34 độ. Về chiều tối mưa dông sẽ xuất hiện ở một vài nơi.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại chuẩn bị đón đợt mưa lớn diện rộng. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 22/7 đến ngày 23/7:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi nắng nóng.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 23/7 đến ngày 31/7:

- Bắc Bộ: Từ đêm 23 đến ngày 24/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Từ khoảng ngày 25-26/7 mưa có xu hướng giảm dần.

- Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; khoảng từ ngày 25-26/7 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.