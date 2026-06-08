Xe máy chở 3 tông vào đuôi xe tải, 2 người tử vong

Tối 7/6, trên địa bàn xã Hàm Kiệm (Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải khiến 3 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 phút cùng ngày, tại Km17 thuộc Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hàm Kiệm, chiếc xe máy chở 3 người đã tông vào phía sau xe tải đang đi cùng chiều.

Cú va chạm khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ (danh tính các nạn nhân vẫn chưa xác định), 1 người bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cũng trong sáng 7/6, tại đoạn cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (đoạn qua xã Tân Lập, Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô khách giường nằm và xe container khiến 19 người bị thương. Trong số này có 3 người bị thương nặng (gồm tài xế, phụ xe và một hành khách trẻ).

Thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, xe khách biển số TP.HCM do tài xế N.H.T (49 tuổi, quê Khánh Hòa) cầm lái chạy trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hướng về TP.HCM.

Khi đến đoạn qua xã Tân Lập, xe khách giường nằm tông vào đuôi xe container biển kiểm soát Thanh Hóa do tài xế Lương Xuân Huân (46 tuổi) cầm lái.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách giường nằm biến dạng, nhiều hành khách bị thương. Phần lớn nạn nhân là người từ Khánh Hòa trên đường vào TP.HCM.

Một hành khách trên xe cho biết, tối 6/6 trên chuyến xe xuất phát từ Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), bà cùng con gái vào TP.HCM giải quyết công việc. Khi đang ngủ, bà giật mình tỉnh giấc bởi tiếng va chạm lớn.

"Lúc đó tôi mới biết xe gặp tai nạn, tôi bị xây xát nhẹ, còn con gái đập đầu vào thành ghế, sưng và rách da đầu, phải khâu nhiều mũi", nữ hành khách cho hay.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế xe khách giường nằm không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Cơ quan chức năng Lâm Đồng nhận định nguyên nhân ban đầu là tài xế không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước.