Nam thanh niên đi xe phân khối lớn biển số TP.HCM tử vong ở Khánh Hòa sau va chạm giao thông

Ngày 2-11, chỉ huy Trạm CSGT Ninh Hoà, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng xã Đại Lãnh và cơ quan điều tra điều tra vụ tai nạn trên tỉnh lộ ĐT651, khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Chiếc mô tô gãy nát sau va chạm. Ảnh: KH

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 10 giờ 40 cùng ngày. Lúc này, xe mô tô phân khối lớn mang biển số TP.HCM do nam thanh niên cầm lái (chưa xác định danh tính) chạy trên đường ĐT651.

Khi đến Km12+00 đoạn qua thuộc thôn Vĩnh Yên, xã Đại Lãnh thì xảy ra va chạm với xe máy biển số tỉnh Khánh Hòa.

Cú tông mạnh khiến nam thanh niên đi mô tô phân khối lớn tử vong tại chỗ. Người đi xe máy cũng bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Một bộ phận gãy rời của chiếc mô tô phân khối lớn. Ảnh: KH

Tại hiện trường, hai xe máy gãy nát sau va chạm, thi thể người tử vong biến dạng.

Theo người dân gần hiện trường, người tử vong mặc trang phục như đang đi phượt, chạy với tốc độ khá nhanh.