Xe khách chở 30 người lao vào vách núi, nhiều người bị thương

Chủ Nhật, ngày 27/05/2018 08:36 AM (GMT+7)

Sáng 27-5, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT liên quan đến xe khách khiến nhiều người bị thương xảy ra trên tuyến QL1 đi qua địa bàn.

Trước đó, vào tối 26-5, xe tải BKS: 77C- 06.996 do tài xế Phan Thanh Phương (41 tuổi, trú huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km 12+400 QL1A tuyến tránh TP Huế đoạn qua phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà) gặp đường dốc, trời mưa khiến chiếc xe bị lật nằm chắn ngang đường quốc lộ.

Thời điểm này, xe khách BKS: 81B-004.59 do tài xế Đỗ Văn Út (39 tuổi, trú huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển chở 30 hành khách chạy hướng cùng chiều theo sau xe tải do bất ngờ nên phải đánh lái đâm vào vách núi khiến hàng chục hành khách đi trên xe khách hoảng loạn.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách BKS: 81B-004.59 chở 30 người đâm vào vách núi.

Vụ TNGT khiến đầu xe khách biến dạng, vỡ vụn nhiều mảnh, toàn bộ phần cửa kính trên xe bị vỡ, chiếc xe tải bị lật hư hỏng nặng; 4 người đi trên xe khách, trong đó có 2 trẻ em, 1 thanh niên và một người lớn tuổi bị thương được chuyển đến bệnh viện điều trị.

Xe cẩu đến cứu hộ xe khách giải phóng hiện trường để thông QL1A tuyến tránh TP Huế .

Vụ tai nạn khiến QL1A tuyến tránh Huế bị ách tắc nghiêm trọng, ngay sau đó, Phòng CGST đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và Công an thị xã Hương Trà đã cắt cử CBCS đến hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và phối hợp với các lực lượng chức năng giải phóng hiện trường để thông tuyến.

Hàng chục hành khách đi trên xe khách BKS: 81B-004.59 ngay sau đó được bố trí lên một xe khách khác để tiếp tục hành trình.