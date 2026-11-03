Xe khách 25 chỗ chở 42 người, chủ phương tiện bị phạt hơn 100 triệu đồng

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an), đơn vị vừa phát hiện, xử lý hai xe khách chở quá số người quy định khi lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đáng chú ý, một xe khách 25 chỗ nhưng chở tới 42 người, vượt 17 hành khách so với quy định.

Trước đó, từ thông tin phản ánh về tình trạng xe khách vi phạm, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Phòng 6, Cục CSGT) đã bố trí lực lượng kiểm tra các phương tiện hoạt động trên tuyến Hà Giang - Hà Nội và Hà Giang - Bắc Giang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 23B-005.XX của nhà xe Q.G. có 25 chỗ nhưng đang chở 42 hành khách. Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện này đã chở vượt 17 người so với số lượng được phép.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế của nhà xe Q.G. (Ảnh: CACC)

Với vi phạm trên, tài xế bị xử phạt 25,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đối với chủ phương tiện, mức phạt được áp dụng là 102 triệu đồng. Ngoài ra, phương tiện còn bị tước quyền sử dụng phù hiệu trong thời hạn 2 tháng.

Cũng trong đợt kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện một xe khách hợp đồng khác mang biển kiểm soát 23H-008.XX chở 28 người, trong khi phương tiện chỉ được phép vận chuyển tối đa 25 người.

Với trường hợp này, người điều khiển phương tiện bị phạt 1,5 triệu đồng, chủ xe bị xử phạt 3 triệu đồng.

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, qua kiểm tra hai phương tiện, lực lượng chức năng đã lập tổng cộng 4 biên bản vi phạm hành chính, với số tiền xử phạt 132 triệu đồng.

Việc kiểm tra, xử lý được triển khai nhằm chấn chỉnh tình trạng xe khách chở quá số người quy định, ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận chuyển hành khách, đặc biệt trên tuyến đường cao tốc có tốc độ lưu thông cao.