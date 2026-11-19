Thêm 1 trường hợp tử vong sau vụ nổ khí gas ở TP.HCM Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Chánh văn phòng UBND phường Tân Thuận cho biết, khoảng 11h ngày 13/11 tại cửa hàng kinh doanh Gas 6 Nồm, địa chỉ số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM xảy ra vụ nổ khí gas (chưa rõ nguyên nhân).

Tính đến 13h ngày 19/11, đã có 3 người tử vong (người thứ ba mất vào sáng nay 19/11), 9 người bị thương trong đó 2 người đang điều trị tại bệnh viện, 7 người đã được xuất viện. Vụ nổ này đã làm sập hoàn toàn căn nhà số 81 và 79A đường Bùi Văn Ba; nhà số 83, 85 đường Bùi Văn Ba sập một phần, một số căn nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính và một số xe mô tô bị hư hỏng.

Hiện trường vụ nổ khí gas làm sập căn nhà tại phường Tân Thuận ngày 13/11 vừa qua. (ảnh: A.X)

Theo đại diện phường, hiện nay, tổng kinh phí chăm lo, hỗ trợ gia đình người tử vong, người bị thương, gia đình có nhà bị sập là 266 triệu đồng. Trong đó 2 người tử vong trước đó hỗ trợ 45 triệu/trường hợp, 1 trường hợp vừa tử vong sẽ tiếp tục thực hiện việc chăm lo, hỗ trợ, trước đó trường hợp này đã được hỗ trợ 23 triệu đồng. Với 9 người bị thương, phường cũng đã hỗ trợ 17 triệu/trường hợp.

Cũng theo bà Linh, thời gian tới, phường sẽ tiếp tục tăng cường công tác rà soát kiểm tra, xử lý chấn chỉnh hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Chánh văn phòng UBND phường Tân Thuận.

"Phường sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, về quy định việc kinh doanh, bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra địa bàn, cơ sở kinh doanh do phường quản lý; ngoài ra phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố để tiếp tục tổng rà soát, kiểm tra theo phân cấp quản lý", bà Linh cho biết.