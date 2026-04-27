Xe đám cưới liều vượt gác chắn, mắc kẹt trên đường ray rồi thoát nạn trong gang tấc

Ngày 26/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã mời tài xế điều khiển xe đám cưới làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính. Tài xế được xác định cố tình vượt đường sắt khi tín hiệu đèn đã đỏ, gác chắn đã hạ.

Theo trích xuất từ camera, khoảng 10h50 cùng ngày, tại khu vực gác chắn Km900+360 (đoạn qua xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, một đoàn xe chở đám cưới di chuyển từ Quốc lộ 1A rẽ vào đường nhánh về hướng thôn Trì Bình.

Một số xe trong đoàn đã qua đường sắt trước khi tín hiệu cảnh báo bật lên. Riêng ô tô mang BKS 76A-244... khi đến đường ngang tiếp giáp với đường sắt thì đèn tín hiệu chuyển đỏ, gác chắn bắt đầu hạ xuống. Tuy nhiên, tài xế vẫn cố cho xe chạy qua. Hành động liều lĩnh khiến xe bị mắc kẹt ngay trong phạm vi đường ray khi barie hai đầu đã hạ.

Xe chở đám cưới may mắn thoát được ra ngoài trước khi tàu hỏa đến.

Phát hiện sự việc, nhiều người trong đoàn xe cưới vội xuống hỗ trợ nhưng không thể xử lý ngay. Sau khoảng 2 phút loay hoay, tài xế mới điều khiển xe thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Chỉ khoảng 1 phút sau, đoàn tàu hỏa chạy qua điểm giao cắt.

Qua xác minh, tài xế vi phạm là N.T.T. (36 tuổi, trú xã Bình Sơn). Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế này cho biết mượn xe người thân để chở người đi đám cưới, vội chạy theo các xe phía trước nên đã vi phạm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản với hai lỗi vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng và dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt. Tổng mức phạt 5,9 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.