Hà Nội miễn phí vé xe buýt cho người dân trong Vành đai 1, hỗ trợ tới 20 triệu đồng đổi xe xanh

Chiều 15/6, HĐND TP Hà Nội thông qua loạt nghị quyết về khoa học, công nghệ và môi trường, trong đó đáng chú ý là chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện xanh và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.

Theo nghị quyết, cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh sẽ được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, mức hỗ trợ tối đa 100% giá trị phương tiện nhưng không quá 20 triệu đồng. Mỗi người chỉ được hưởng chính sách một lần đối với một xe mô tô hoặc xe gắn máy.

Để thúc đẩy sử dụng vận tải công cộng, Hà Nội quyết định miễn phí vé xe buýt từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027 đối với hành khách có hành trình xuất phát từ khu vực Vành đai 1 đi đến các khu vực khác trên địa bàn thành phố. Chính sách áp dụng với toàn bộ hệ thống xe buýt công cộng, không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch.

Các đại biểu bỏ phiếu.

Theo UBND TP Hà Nội, đây là giải pháp hỗ trợ trực tiếp các đối tượng chịu tác động lớn nhất từ lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch và triển khai vùng phát thải thấp. Việc miễn vé xe buýt nhằm giảm chi phí đi lại, tạo điều kiện để người dân dần từ bỏ thói quen sử dụng phương tiện cá nhân, chuyển sang giao thông công cộng.

Thành phố cho biết chưa áp dụng miễn phí trên toàn mạng lưới xe buýt nhằm bảo đảm cân đối ngân sách, đồng thời tập trung nguồn lực cho khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của lộ trình chuyển đổi. Sau một năm thực hiện, Hà Nội sẽ đánh giá hiệu quả chính sách để xem xét mở rộng hoặc điều chỉnh trong các giai đoạn tiếp theo.

Cấm xe máy và ô tô từ 19h đến 24h các ngày cuối tuần

Cũng trong chiều cùng ngày, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 với lộ trình triển khai từ năm 2026 đến năm 2030.

Giai đoạn đầu, từ ngày 1/7 đến 31/12/2026, thành phố thí điểm tại hai khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm. Trọng tâm là tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi phương tiện, đồng thời hoàn thiện cơ chế chính sách và hạ tầng phục vụ vận hành vùng phát thải thấp.

Tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, các biện pháp hiện hành tiếp tục được duy trì, gồm cấm xe máy và ô tô từ 19h đến 24h các ngày cuối tuần. Thành phố cũng khuyến khích hạn chế sử dụng xe máy chạy xăng, đặc biệt là xe ôm công nghệ và các phương tiện sản xuất từ nhiều năm trước, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Từ năm 2027, Hà Nội mở rộng vùng thí điểm ra khu vực trung tâm rộng hơn, bao gồm địa bàn các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Đây là giai đoạn thành phố bắt đầu áp dụng các biện pháp quản lý chặt hơn như cấm xe ôm công nghệ chạy xăng, cấm ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 và hạn chế xe tải trên 3,5 tấn lưu thông trong khu vực.

Giai đoạn 2028-2029, vùng phát thải thấp sẽ được mở rộng ra toàn bộ Vành đai 1 và duy trì ổn định từ năm 2030 trở đi. Ngoài các quy định đã áp dụng trước đó, thành phố sẽ tiếp tục siết chặt đối với xe máy sử dụng xăng không đạt tiêu chuẩn khí thải theo quy định.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có hơn 8 triệu phương tiện, gồm khoảng 1,1 triệu ô tô và 6,9 triệu xe máy; mỗi ngày còn có khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các địa phương khác lưu thông trên địa bàn. Riêng khu vực Vành đai 1 có khoảng 600.000 xe máy và 180.000 ô tô, phần lớn sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Đây được xem là một trong những nguồn phát thải lớn gây ô nhiễm không khí tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Với việc đồng thời triển khai hỗ trợ đổi xe xanh, miễn phí vé xe buýt và xây dựng vùng phát thải thấp, Hà Nội đang từng bước tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi giao thông xanh, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng sống tại khu vực đô thị trung tâm.