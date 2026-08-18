Nghẹt thở khoảnh khắc giải cứu nạn nhân kẹt sâu dưới trục bánh xe đầu kéo

Theo đó, ngày 17/8, tại Km25+850, Quốc lộ 4G, thuộc bản Trạm Cọ, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 1 người mắc kẹt dưới bánh xe đầu kéo.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Sơn La) đã điều động Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4, huy động một xe chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương có mặt tại hiện trường để cứu nạn.

Tại hiện trường, nạn nhân bị mắc kẹt sâu dưới trục bánh rơ-moóc. Do xe chở lượng lớn xi măng, kết hợp với địa hình khu vực phức tạp nên việc tiếp cận nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Công an Sơn La giải cứu nạn nhân bị kẹt dưới trục bánh xe đầu kéo. Ảnh: Bộ Công an.

Trước tình hình khẩn cấp, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp cùng Công an xã Phiêng Pằn, lực lượng dân quân, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và người dân địa phương nhanh chóng bốc dỡ hàng hóa trên xe để tạo khoảng trống cứu hộ. Đồng thời, lực lượng chức năng sử dụng máy cắt chuyên dụng và thiết bị banh, cắt thủy lực để phá dỡ các cấu kiện, từng bước tiếp cận nạn nhân một cách thận trọng, an toàn.

Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã đưa được nạn nhân ra ngoài an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.