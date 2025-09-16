Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác

Sự kiện: Tin ngắn
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trong lúc thu gom các thùng rác, nhân viên vệ sinh môi trường phát hiện thi thể trẻ sơ sinh đã tử vong.

Khoảng 3 giờ sáng 16-9, khi dọn dẹp vệ sinh tại khu vực ngã 3 Hà Thành, thuộc thôn Hà Thành, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, nhân viên Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi - Chi nhánh Sơn Hà phát hiện 1 thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác.

Hiện trường phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác

Hiện trường phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác

Ngay lập tức, nhân viên công ty đã thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Công an xã Sơn Hạ đã có mặt tại hiện trường, bảo vệ khu vực và phối hợp với các lực lượng để tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ và điều tra vụ việc.

Công an xã Sơn Hạ khuyến cáo người dân nếu có thông tin liên quan cung cấp cho lực lượng chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Xôn xao vụ trẻ sơ sinh tử vong, bên cạnh là nhau thai và đồ người lớn dính máu
Xôn xao vụ trẻ sơ sinh tử vong, bên cạnh là nhau thai và đồ người lớn dính máu

Camera nhà dân ghi lại lúc nửa đêm có nhóm người bước xuống từ ô tô, sáng sớm thì phát hiện thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.Trực ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/09/2025 11:13 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin ngắn Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN