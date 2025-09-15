Xác minh TikToker đăng clip 'nói xấu' con gái Huế

Chiều 15/9, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế xác nhận, đang xác minh xử lý một TikToker đăng tải clip có nội dung "nói xấu" phụ nữ Huế.

Trước đó, kênh TikTok tên T.T.Đ. có hơn 80.000 lượt theo dõi, 1,2 triệu lượt xem đăng clip quay trên cầu Trường Tiền (TP Huế).

Ảnh cắt từ clip nam TikToker đăng clip "nói xấu" con gái Huế.

Trong clip, người này vừa đi vừa "khuyên mọi người đừng lấy vợ người Huế và Quảng Trị" vì "dữ dằn, không hiền hậu". Ngoài ra, đoạn clip còn chứa nhiều lời lẽ phản cảm.

Sau khi đăng tải, clip nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ quan điểm cho rằng TikToker có hành vi phân biệt, xúc phạm phụ nữ, đồng thời nhận định việc đăng nội dung này nhằm mục đích câu view, câu like.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, qua xác minh ban đầu, TikToker trên trú tại TP HCM. Do đó, Sở có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM để phối hợp xử lý.