Xác minh TikToker đăng clip 'nói xấu' con gái Huế
Cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh, làm rõ nam TikToker đăng tải clip "nói xấu" con gái Huế lên trên mạng xã hội.
Chiều 15/9, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế xác nhận, đang xác minh xử lý một TikToker đăng tải clip có nội dung "nói xấu" phụ nữ Huế.
Trước đó, kênh TikTok tên T.T.Đ. có hơn 80.000 lượt theo dõi, 1,2 triệu lượt xem đăng clip quay trên cầu Trường Tiền (TP Huế).
Ảnh cắt từ clip nam TikToker đăng clip "nói xấu" con gái Huế.
Trong clip, người này vừa đi vừa "khuyên mọi người đừng lấy vợ người Huế và Quảng Trị" vì "dữ dằn, không hiền hậu". Ngoài ra, đoạn clip còn chứa nhiều lời lẽ phản cảm.
Sau khi đăng tải, clip nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ quan điểm cho rằng TikToker có hành vi phân biệt, xúc phạm phụ nữ, đồng thời nhận định việc đăng nội dung này nhằm mục đích câu view, câu like.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, qua xác minh ban đầu, TikToker trên trú tại TP HCM. Do đó, Sở có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM để phối hợp xử lý.
Một nữ Tiktoker nhiều người theo dõi đã livestream nhảy lầu tự tử, clip lan mạnh trên mạng khiến người dùng mạng xã hội bàng hoàng.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/09/2025 15:25 PM (GMT+7)