Xác định nguyên nhân sụt lún xé nát mặt đường ở Quảng Trị

Theo đó, tuyến đường liên xã dọc bờ sông Kiến Giang trên địa bàn xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị đứt gãy, sụt lún kéo dài khoảng 60 m. Độ sâu tại nhiều vị trí từ 0,5 m đến 1,7 m, khiến gần một nửa mặt đường hạ thấp so với cao trình ban đầu. Nhiều vết nứt lớn chạy dọc theo tim đường, có đoạn rộng hơn 20 cm, phần taluy và nền đường phía giáp sông bị trượt, tạo thành các hàm ếch lớn.

Cơ quan chức năng địa phương đã có đánh giá ban đầu về việc mặt đường bị sụt lún.

Ngày 29/7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết; qua đánh giá ban đầu, nguyên nhân của sự cố sụt lún tại công trình tuyến đường liên xã dọc bờ sông Kiến Giang được xác định là do vỡ túi bùn dưới nền công trình.

Sụt lún làm mặt đường bị xé nát gây nguy hiểm về an toàn giao thông.

Theo đánh giá, công trình sụt mạnh theo phương thẳng đứng, đột ngột trong thời gian ngắn, xung quanh chân kè có khối bùn nhão trào ngược lên mặt đất, vết nứt hình vòng cung ôm lấy tâm lún. Do vỡ túi bùn dưới chân công trình dẫn đến lún sụt nền, mặt đường và đoạn kè tại vị trí xảy ra sự cố.

Hiện trường nơi tuyến đường bị sụt lún.

Hiện, UBND xã Lệ Thuỷ đã yêu cầu các đơn vị có liên quan tạm dừng thi công việc nạo vét tại vị trí kênh Phú Thọ - Tân Lệ; đồng thời chính quyền xã đã huy động lực lượng đến hiện trường, căng dây cảnh báo, dựng rào chắn và đặt biển báo, đồng thời tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo tuyến khác.