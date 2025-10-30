Nhà nghiêng, tường đứt gãy nơi sụt lún nhất TP HCM

Khu Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường An Lạc (quận Bình Tân cũ), gồm hai khối nhà trên diện tích khoảng 3.000 m2, là công trình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng sụt lún ở địa phương.

Theo số liệu của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam, phường An Lạc là khu vực lún mạnh nhất TP HCM, ghi nhận 81 cm tích lũy trong giai đoạn 2005-2017 - hơn gấp ba lần mức lún trung bình của toàn thành phố (khoảng 23 cm). Nguyên nhân sụt lún là nền đất yếu, một số nơi địa hình thấp, khai thác nước ngầm quá mức, đô thị hoá nhanh.

Nền đất lún khiến quanh phần đế tòa nhà xuất hiện khoảng hở tới 20 cm. Khu sân bóng rổ, cầu lông phía trước cũng ghi nhận nhiều vết nứt kéo dài.

Các cột bê tông cũng xuất hiện vết đứt gãy ngang thân, tạo khoảng hở gần bằng một gang tay người lớn.

Tòa nhà phía sau là nơi ăn, ở và tập luyện của hơn 30 vận động viên đấu kiếm TP HCM. Tại đây, tường và cột đều bị hư hại, nền xi măng xung quanh nứt gãy, chỗ nhô lên, chỗ lún xuống.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch UBND phường An Lạc, cho biết khu vực có nền đất yếu nên chịu tác động nặng nhất thành phố. Chính quyền đã ghi nhận tình trạng tương tự tại nhiều nhà dân, công trình và cả trụ sở các cơ quan như tòa án, viện kiểm sát...

Bồn cây xanh của Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường An Lạc bị xô lệch, tách khỏi cột bê tông.

Cách đó khoảng 300 m, căn nhà 5 tầng của bà Trương Thị Đào (63 tuổi) trên đường Lê Cơ bị nghiêng, tạo khoảng hở hơn 20 cm so với nhà kế bên.

Dưới chân tường ngôi nhà rộng hơn 100 m2 là một đường đứt gãy dài khoảng 20 m, nền xi măng xung quanh cũng xuất hiện nhiều vết nứt.

Bà Trương Thị Đào cho biết căn nhà được xây năm 2003, sau đó lún dần. Năm 2008, bà từng thuê người cắt cọc, nâng nhà thêm 30 cm nhưng tình trạng không cải thiện. Lo ngại mất an toàn, bà đã mời đơn vị chuyên môn khảo sát và dự tính sẽ sửa chữa vào năm sau. "Tôi ước tính chi khoảng 2 tỷ đồng để khắc phục sụt lún, ổn định chỗ ở", bà nói.

Nhiều ngôi nhà trong các hẻm dọc đường Lê Cơ cũng rơi vào tình trạng lún nứt.

Tại nhà anh Xuân Trọng (44 tuổi), vết nứt trước phòng khách kéo dài và ngày càng lan rộng. Anh cho biết gần chục năm qua, nền nhà bị võng xuống khiến gạch men vỡ, khung cửa bị lệch.

Xi măng và bụi cát từ các vết nứt trên tường thường xuyên rơi xuống, gây nhiều bất tiện cho gia đình. "Tôi đã sửa vài lần nhưng không cải thiện, giờ chắc chỉ còn cách xây lại nhà với phần móng kiên cố hơn", anh Trọng nói.

Không chỉ nhà dân và trung tâm văn hóa, khu vực sân Trường Tiểu học An Lạc 1 và chung cư Hồ Ngọc Lãm cũng bị ảnh hưởng bởi biến động địa chất, mặt đường mấp mô, nhiều vị trí lõm xuống.

Ông Phạm Kiêm Phước, đại diện ban quản lý chung cư Hồ Ngọc Lãm, cho biết lối đi quanh tòa nhà đã xảy ra sụt lún ngay từ khi đưa vào khai thác năm 2019. Sáu năm qua, chung cư đã ba lần sửa chữa nhưng chỉ một thời gian sau lại tiếp tục hư hỏng.

Ngoài ra, một số công trình công cộng tại phường An Lạc cũng chịu tác động từ sụt lún. Cầu bộ hành số 2 bắc ngang đường Võ Văn Kiệt từng bị lún tới 40 cm, buộc lực lượng chức năng phải xây lại bậc tam cấp ở lối lên để che phần hở.