Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Xác định được thiếu niên "diễn xiếc" trên đường song hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Thiếu niên 16 tuổi đã "biểu diễn" nằm trên yên xe ở đường song hành cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ngày 16-11, Công an phường Bình Trưng (TPHCM) đã mời làm việc Lê Quốc Thái (16 tuổi) do "diễn xiếc" nằm trên yên xe ở đường song hành cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Xác định được thiếu niên "diễn xiếc" trên đường song hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - 1

Lê Quốc Thái "diễn xiếc" trên đường song hành cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây là hành vi vi phạm pháp luật

Hơn 0 giờ ngày 12-11, Thái chạy xe máy hiệu Wave biển số tỉnh Đồng Nai trên đường song hành cao tốc. Thái sau đó nằm sấp, thân duỗi dài trên xe máy, chân đưa ra phía sau.

Sau đó, Thái tiếp tục đổi tư thế, ngồi về yên sau xe, chân gác phía trước, ép về phía trước kiểu "núp gió".

Vụ việc được người dân đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý do xác định đây là hành vi nguy hiểm và gây mất an ninh trật tự.

Xử phạt, tịch thu phương tiện người cụt một tay lái xe máy ‘diễn xiếc’ trên đường ở Bình Dương
Xử phạt, tịch thu phương tiện người cụt một tay lái xe máy ‘diễn xiếc’ trên đường ở Bình Dương

Cơ quan công an đã mời làm việc đối với người đàn ông điều khiển xe máy buông hai tay “diễn xiếc” gây xôn xao. Người này vi phạm tới 5 lỗi, ngoài xử...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Vũ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/11/2025 18:19 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN