Xác định được thiếu niên "diễn xiếc" trên đường song hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Ngày 16-11, Công an phường Bình Trưng (TPHCM) đã mời làm việc Lê Quốc Thái (16 tuổi) do "diễn xiếc" nằm trên yên xe ở đường song hành cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Lê Quốc Thái "diễn xiếc" trên đường song hành cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây là hành vi vi phạm pháp luật

Hơn 0 giờ ngày 12-11, Thái chạy xe máy hiệu Wave biển số tỉnh Đồng Nai trên đường song hành cao tốc. Thái sau đó nằm sấp, thân duỗi dài trên xe máy, chân đưa ra phía sau.

Sau đó, Thái tiếp tục đổi tư thế, ngồi về yên sau xe, chân gác phía trước, ép về phía trước kiểu "núp gió".

Vụ việc được người dân đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý do xác định đây là hành vi nguy hiểm và gây mất an ninh trật tự.