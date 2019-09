Vùng áp thấp mới xuất hiện trên Biển Đông, phía Nam mưa rất to

Thứ Bảy, ngày 14/09/2019 18:30 PM (GMT+7)

Một vùng áp thấp mới hình thành gây mưa to và biển động mạnh. Các tỉnh từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ có mưa to đến rất to.

Tin nóng Sự kiện:

Vùng áp thấp mới hình thành gây biển động mạnh và mưa to cho các tỉnh phía Nam. Ảnh minh hoạ TPO.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (14/9), một vùng áp thấp vừa mới hình thành trên khu vực Giữa Biển Đông.

Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này hầu như ít dịch chuyển và chưa có dấu hiệu mạnh lên.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (15/9), ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.

Trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đêm nay và ngày mai (15/9), ở khu vực Bắc Tây Nguyên và các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm/24 giờ có nơi trên 60mm/24 giờ; Các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ.

Nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.