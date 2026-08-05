Hiếm gặp: Cùng lúc 3 cơn bão hoạt động trên Thái Bình Dương, thời tiết Việt Nam biến động mạnh

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay, Thái Bình Dương ghi nhận cơn bão thứ 15 của năm 2026. Như vậy, cùng thời điểm này trên khu vực đang có 3 cơn bão hoạt động đồng thời.

Bão Kujira ảnh hưởng chủ yếu đến vùng biển phía đông nam Bắc Biển Đông và phía bắc Philippines.

Bão Dolphin vẫn duy trì cường độ khoảng cấp 14 nhưng đã suy yếu đáng kể so với thời kỳ mạnh nhất.

Bão Chan-hom vừa hình thành lúc 13 giờ hôm nay (giờ Hà Nội).

Ảnh vệ tinh Himawari cho thấy xuất hiện cùng lúc 3 cơn bão trên biển Thái Bình Dương.

TS Hoàng Phúc Lâm nhận định, điều đáng chú ý không phải là số lượng bão, mà là cách các hoàn lưu này đang chi phối phân bố mưa và nắng trên các khu vực của Việt Nam và lân cận. Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng sẽ còn mưa đến hết ngày 7/8. Từ 8/8 nắng mạnh, nhiều nơi sẽ có nắng nóng 35-37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ bước vào đợt mưa mới và có thể kéo dài ít nhất 5-7 ngày nữa. Miền Tây Nam Bộ mưa ít hơn so với Tây Nguyên và miền Đông.

"Khu vực mưa lớn nhất nằm ở vùng Trung Lào và phía nam vịnh Bắc Bộ. Riêng mưa ở Trung Lào sẽ kéo dài ít nhất tới 15/8, khiến cho tổng lượng mưa tháng 8 khu vực này rất lớn", chuyên gia nhận định.

Về diễn biến của cơn bão số 3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 16 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo đến 4 giờ ngày 6/8, bão số 3 di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ 10-15 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía tây bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển nằm trong khoảng từ 16,0-18,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 6/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ 10-15 km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp. Tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 122,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông bắc đảo Luzon (Philippines), với cường độ dưới cấp 6.

Vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2,0-4,0m, biển động mạnh. Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.