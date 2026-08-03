Nguyên nhân miền Bắc mưa lớn nhưng vẫn duy trì oi nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (3/8), khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang, ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 2/8 đến 8h ngày 3/8 có nơi trên 90mm như các trạm: Liễu Đô (Lào Cai) 137mm, Xuân Giang 1 (Tuyên Quang) 114.6mm, Háng Lìa 1 (Điện Biên) 90.2mm,…

Dự báo ngày và đêm 3/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Miền Bắc nắng gián đoạn, cảm giác oi bức gia tăng. Ảnh: Tuấn Anh

Cảnh báo đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Cơ quan khí tượng dự báo hầu hết các ngày trong tuần này khu vực Bắc bộ bao gồm Thủ đô Hà Nội đều có mưa dông, trong đó trọng tâm mưa là những ngày giữa tuần, về cuối tuần mưa có xu hướng giảm. Mức nhiệt trong tuần cũng không cao, duy trì ở mức 26-33 độ C. Dù nhiệt độ không cao, miền Bắc vẫn oi bức do khí áp thấp và điều kiện thời tiết đặc thù, ảnh hưởng đến cảm giác nóng của người dân. Bên cạnh mưa dông thì vẫn có những lúc trời hửng nắng gây cảm giác nóng bức.

Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên thường xuyên có mưa rào, dông từ nay đến cuối tuần, trong đó ngày 4-7/8 có thể mưa lớn. Quảng Trị được dự báo mưa giông trở lại từ ngày 6 đến 8/8. Các khu vực còn lại ở miền Trung phổ biến ít mưa, ban ngày có nắng và chưa xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Tại cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, gió mùa tây nam tiếp tục suy yếu đến hết ngày 3/8 nên mưa giảm. Từ ngày 4/8, gió mùa mạnh trở lại, mưa tăng dần, cục bộ có nơi mưa lớn, dông mạnh vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong tuần tại cao nguyên Trung bộ phổ biến 29-32 độ C, Nam Bộ 32-34 độ C.

Lưu ý thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.