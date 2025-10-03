Khởi tố chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" kêu gọi từ thiện rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Chiều 3-10, Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986, trú tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Mạnh Tuân tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 23-9, Công an tỉnh nhận đơn tố giác từ chị H.T.G. (trú tại phường Điện Biên Phủ) về việc đã nhiều lần chuyển tiền ủng hộ từ thiện vào tài khoản cá nhân của Tuân khi thấy Tuân đăng bài kêu gọi hướng đến các hoạt động thiện nguyện trên Facebook. Thế nhưng, các khoản tiền này không được công khai minh bạch, khiến chị và nhiều nhà hảo tâm khác hoài nghi số tiền thực tế có đến tay người cần giúp đỡ hay không.

Ngay sau khi nhận đơn tố giác, cơ quan điều tra đã vào cuộc.

Quá trình xác minh cho thấy từ tháng 12-2016, Tuân dựng nên cả một "hệ thống" kêu gọi từ thiện gồm 3 tài khoản Facebook (Nguyễn Mạnh Tuân có tích xanh, Nguyễn Tuân với hơn 149.000 người theo dõi, và Lãng tử Tây Bắc), cùng nhiều số tài khoản ngân hàng cá nhân. Trên các nền tảng này, Tuân liên tục đăng tải hình ảnh, câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh để khơi gợi lòng trắc ẩn, kêu gọi sự ủng hộ.

Sau khi nhận được tiền chuyển khoản, Tuân chỉ trao một phần nhỏ cho người khó khăn, còn lại chiếm giữ để sử dụng cho mục đích cá nhân. Từ tháng 2 đến tháng 8-2025, đối tượng đã lợi dụng 7 trường hợp (1 ở Sơn La, 6 ở Điện Biên), chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.

Với hàng loạt sao kê tài khoản ngân hàng, dữ liệu điện tử, lời khai của các nhà hảo tâm và các hoàn cảnh khó khăn bị ăn chặn tiền từ thiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã có đủ căn cứ chứng minh về hành vi trục lợi từ thiện của Tuân.

Cơ quan chức năng khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 30-9, qua quá trình vận động của Công an tỉnh Điện Biên, Nguyễn Mạnh Tuân đã tự nguyện ra trình diện để đầu thú và thành khẩn khai báo với cơ quan chức năng về hành vi phạm tội của mình.

Ngày 1-10, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên.

Được biết, Nguyễn Mạnh Tuân từng là giáo viên của một trường THPT trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Cuối tháng 9-2025, Tuân đã có đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân và được Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên phê duyệt.

Theo cơ quan công an, trong mắt cộng đồng mạng, Nguyễn Mạnh Tuân từng xuất hiện như một người thầy mẫu mực, đầy nhân ái, luôn xót xa trước nỗi khổ của những phận đời nghèo khó. Hình tượng “người thầy nhân ái, hết lòng vì người khó khăn” ấy đã khiến hàng ngàn lượt theo dõi tin tưởng, hàng trăm nhà hảo tâm sẵn sàng chuyển tiền cho Tuân.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, làm rõ.