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Chi tiết vị trí ba phạm nhân trốn Trại giam A2 bị bắt

Sự kiện: Thời sự

Sau 13 ngày truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 trong số 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 tại tỉnh Khánh Hòa. Các phạm nhân lần lượt bị phát hiện tại những khu vực cách trại giam khoảng 10-25km, riêng đối tượng bị bắt gần nhất vào ngày 3/11 ở vị trí cách trại khoảng 6,8 km.

Chi tiết vị trí ba phạm nhân trốn Trại giam A2 bị bắt - 1

Phạm nhân cuối cùng trong vụ trốn Trại giam A2 bỏ chạy khi đồng phạm bị bắt
Phạm nhân cuối cùng trong vụ trốn Trại giam A2 bỏ chạy khi đồng phạm bị bắt

Lực lượng truy bắt đang vây ráp khu vực rừng núi Cây Cày, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa - nơi phạm nhân Hồ Văn Tình kịp bỏ chạy ngay thời điểm bắt...

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Theo Thái Lâm ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/chi-tiet-vi-tri-ba-pham-nhan-tron-trai-giam-a2-bi-bat-...

-03/11/2026 14:23 PM (GMT+7)
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