Chi tiết vị trí ba phạm nhân trốn Trại giam A2 bị bắt
Sau 13 ngày truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 trong số 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 tại tỉnh Khánh Hòa. Các phạm nhân lần lượt bị phát hiện tại những khu vực cách trại giam khoảng 10-25km, riêng đối tượng bị bắt gần nhất vào ngày 3/11 ở vị trí cách trại khoảng 6,8 km.
Lực lượng truy bắt đang vây ráp khu vực rừng núi Cây Cày, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa - nơi phạm nhân Hồ Văn Tình kịp bỏ chạy ngay thời điểm bắt...
Theo Thái Lâm ([Tên nguồn])
Nguồn: https://tienphong.vn/chi-tiet-vi-tri-ba-pham-nhan-tron-trai-giam-a2-bi-bat-...Nguồn: https://tienphong.vn/chi-tiet-vi-tri-ba-pham-nhan-tron-trai-giam-a2-bi-bat-post1891043.tpo-03/11/2026 14:23 PM (GMT+7)