Hành trình truy bắt các phạm nhân trốn trại giam A2

Ngày 3/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an đang tiếp tục tập trung tại truy bắt Hồ Văn Tình – phạm nhân cuối cùng trong số 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2, Bộ Công an. Trước đó, vào khoảng hơn 0h cùng ngày, lực lượng chức năng gồm 2 cán bộ Trại giam A2 cùng lực lượng truy bắt của Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ phạm nhân Lữ Văn Toàn tại khu vực này.

Vào chiều tối 2/11, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng đã đến Trại giam A2 và các vị trí chốt chặn để thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia truy bắt. Đồng chí Cục trưởng đã thăm hỏi, động viên và giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia truy bắt cố gắng vượt qua khó khăn, nguy hiểm để bắt bằng được các phạm nhân trốn trại trong thời gian sớm nhất.

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng.

Đến đêm 2/11, người dân phát hiện có đối tượng lạ xuất hiện tại khu dân cư nên đã báo cho cơ quan Công an. Nhận được tin, lực lượng chức năng nhận định, đánh giá nhanh tình hình, xác định thông tin có căn cứ nên đã triển khai lực lượng truy bắt. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Vũ Trọng Chiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bao vây khu vực hiện trường, tổ chức truy bắt các đối tượng.

Sau một đêm trắng căng mình giữa địa hình rừng núi hiểm trở, trong điều kiện trời tối, địa hình phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, với tinh thần quyết tâm cao, không quản ngại khó khăn, vất vả, các lực lượng chức năng đã tổ chức truy bắt và lần lượt khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Lữ Văn Toàn – đối tượng thứ 3 trong số 4 phạm nhân trốn trại.

Việc trốn trại của các đối tượng xảy ra vào ngày 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình (SN 2002, trú Gia Lai, đang chấp hành án về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy), Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú Thanh Hóa, chịu án về tội Giết người), Võ Hoàng Duy (SN 1999) và Lê Văn Cường (SN 1994, trú Phú Thọ, chịu án về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy) đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp truy tìm. Đến chiều 22/10, Trại giam A2 quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn khỏi nơi giam theo Điều 386 Bộ luật Hình sự, đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng động viên lực lượng truy bắt các đối tượng trốn trại.

Sau hơn 2 ngày truy tìm, bước ngoặt đầu tiên xuất hiện vào rạng sáng 24/10. Khoảng 4h30 cùng ngày, trong quá trình kiểm tra một xe khách lưu thông trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ Lê Văn Cường. Thời điểm bị bắt, Cường đang di chuyển trên xe khách, cách Trại giam A2 hơn 25 km.

Đại tá Vũ Trọng Chiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (bên trái) chỉ đạo lực lượng truy bắt.

Sau 7 ngày tích cực truy bắt, khoảng 20h ngày 28/10, trong lúc tuần tra, mai phục tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm, Khánh Hòa, tổ chốt chặn gồm cán bộ Trại giam Thủ Đức, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng và Trung đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã bắt giữ Võ Hoàng Duy khi phạm nhân này đang lẩn trốn tại khu vực trên. Hiện, lực lượng chức năng đang tích cực truy bắt đối tượng còn lại là Hồ Văn Tình.