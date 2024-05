Vụ tài xế taxi bị tố "chặt chém" ở Hà Nội: Du khách nhận lại 1 triệu đồng

Vợ chồng du khách Pháp nhận lại 1 triệu đồng tại trụ sở công an.

Liên quan vụ du khách nước ngoài tố bị taxi thu 500.000 đồng cho quãng đường ngắn trên phố cổ Hà Nội, bà Marie Helleux (51 tuổi) cho biết, bà cùng chồng là ông Patrick Motais (57 tuổi) đã đến trụ sở công an lấy lời khai và được hoàn trả 1 triệu đồng vào hôm 19/5.

Theo bà Marie Helleux, khi nhận lại khoản tiền, vợ chồng bà rất vui và biết ơn công an Việt Nam. Công an cũng nói rằng sẽ không để sự việc tái diễn đối với các khách du lịch khác. Đến ngày 20/5, vợ chồng bà Marie đã trở về Pháp.

Vị khách này cho biết, 2 tuần đến Việt Nam, vợ chồng bà đã đi du lịch rất nhiều nơi, mang lại cho họ nhiều trải nghiệm mới mẻ.

“Trong tương lai, nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ quay lại Việt Nam", bà Marie Helleux nói.

Ngày 20/5, đại diện Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã mời 2 du khách người Pháp lên trụ sở làm việc, đồng thời hoàn trả 1 triệu đồng cho họ.

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, đơn vị vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và sớm có thông tin cụ thể.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin, 2 du khách nước ngoài bị tài xế taxi thu 500.000 đồng cho 1 cuốc xe từ phố Trần Nhật Duật về phố Chợ Gạo - Phường Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau đó, khách bỏ quên hộ chiếu, nam tài xế này còn yêu cầu trả thêm 500.000 đồng để lấy lại.

Bà Marie Helleux cho biết, đêm 11/5, vợ chồng bà đi xe khách từ Sa Pa về văn phòng nhà xe tại số 114 Trần Nhật Duật. Tại đây, họ bắt một chiếc taxi để tới số 9 Chợ Gạo. Đến nơi, tài xế khóa cửa xe sau và đề nghị vợ chồng bà trả 500.000 đồng mới được xuống xe.

Sau khi tài xế rời đi, chồng bà Marie Helleux phát hiện quên ví và hộ chiếu trên xe. Lúc sau, tài xế taxi quay lại trả tài sản và đòi thêm 500.000 đồng. Vợ chồng bà rất bức xúc, gửi hình ảnh taxi, tài xế và thuật lại sự việc, nhờ hướng dẫn viên phản ánh thông tin đến cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ địa điểm số 114 Trần Nhật Duật về số 9 phố Chợ Gạo (Hà Nội) có quãng đường đi bộ khoảng gần 200m. Tuy nhiên, nếu đi ô tô quãng đường có thể sẽ lớn hơn, nhưng theo chỉ dẫn của Google Maps cũng sẽ không quá 2km.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã mời tài xế taxi lên làm việc.

Công an xác định tài xế là L.V.D. (SN 1990, ở xã Bảo Khê, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Làm việc với công an, bước đầu, nam tài xế tự nhận có chở 2 du khách Pháp ở thời điểm rạng sáng 12/5. Sau đó, anh này về nhà để ngủ. Các vấn đề liên quan đến việc thu tiền của du khách, Công an quận Hoàn Kiếm đang giao Công an phường Hàng Buồm xác minh.

