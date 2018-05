Vụ lật tàu SE19: Khởi tố, bắt tạm giam 2 nhân viên gác chắn

Thứ Sáu, ngày 25/05/2018 15:20 PM (GMT+7)

Lật tàu hỏa ở Thanh Hóa Sự kiện:

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai nhân viên gác chắn tàu trong vụ tai nạn làm 12 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 25/5/2018, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 nhân viên gác chắn đường ngang về hành vi thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai bị can gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1983) và Phạm Văn Vui (SN 1978), cùng trú tại thôn Khoa Trường, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Theo điều tra ban đầu của Công an Thanh Hóa, trước đó, 0h27 ngày 24/5/2018, tại Km 234+053 tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng giữa tàu hỏa số hiệu SE19 chạy tuyến Hà Nội - Đà Nẵng với xe ô tô tải BKS 37C - 151.38 khiến 1 đầu máy và 6 toa tàu (gồm 4 toa khách, 1 toa đựng hàng và 1 toa phòng ăn) bị lật. Riêng xe ô tô tải bị lật úp xuống xuống lề đường sắt và hư hỏng nặng.

Hậu quả vụ tai nạn đã khiến 2 người chết và 10 người bị thương. Trong đó 2 người chết là anh Nguyễn Thế Hùng (SN 1976, ở quận Long Biên, TP. Hà Nội) và anh Nguyễn Xuân Đệ (SN 1985 ở tỉnh Hưng Yên), đều là nhân viên lái tàu thuộc Công ty đầu máy Hà Nội. Lái xe tải là anh Hồ Sỹ Nam (SN 1984, trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) và 9 người khác bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ tai nạn giao thông, Giám đốc, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và của Tổng cục đường sắt - Bộ Giao thông vận tải tổ chức cứu nạn, cứu hộ, phân luồng giao thông, ổn định ANTT, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin tài liệu có liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Công an Thanh Hóa tham mưu cho lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa điều động xe Bus đưa hành khách trên tàu SE19 sang ga kế tiếp để tiếp tục hành trình, tổ chức thăm hỏi, động viên các trường hợp thương vong.