Vụ lật tàu SE19 khiến 2 người tử vong: Tạm đình chỉ cung trưởng

Thứ Ba, ngày 29/05/2018 14:30 PM (GMT+7)

Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Nhân Bảo- Cung trưởng cung chắn Hoàng Mai để phục vụ việc làm rõ nguyên nhân vụ TNGT tàu hỏa khiến hai người tử vong.

Ngành đường sắt Thanh Hóa đang nỗ lực di dời các đầu máy của tàu SE19 ra khỏi khu vực bị nạn

Liên quan đến vụ TNGT đường sắt giữa tàu SE19 (chở 407 hành khách) và ô tô tải xảy ra lúc 0h30 sáng 24/5 tại đường ngang Trường Lâm khiến hai người chết, Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa cho biết, đã hoàn tất công tác cứu viện, cứu hộ.

Khu gian ga Khoa Trường, Trường Lâm - vị trí xảy ra vụ TNGT

Ông Hoàng Gia Khánh - Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa cho hay: "Tính đến ngày hôm nay, chúng tôi đã di dời đầu máy của tàu SE19 về ga Trường Lâm an toàn và đang gia cố, khắc phục đường ray ở khu gian này. Trong ngày hôm nay, hiện trạng ban đầu của khu gian sẽ trả lại và vận tốc tàu đã được giữ ở mức an toàn khi qua khu gian ga Khoa Trường - Trường Lâm.

Hiện trường xảy ra vụ TNGT giữa tàu SE19 và ô tô tải 37C-151-38 trong đêm

Cũng theo ông Khánh, ngoài việc tạm đình chỉ hai nhân viên gác chắn ở khu gian ga Khoa Trường là Nguyễn Văn Hùng (SN 1983) và Phạm Văn Vui (SN 1978) đều trú tại thôn Khoa Trường, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, đơn vị còn ra quyết định tạm đình chỉ đối với ông Lê Nhân Bảo - Cung trưởng cung chắn Hoàng Mai để phục vụ việc làm rõ nguyên nhân vụ TNGT.

Căn cứ vào các thông tin, tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 25/5/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại điều 360 - Bộ luật Hình sự năm 2015; Khởi tố 2 bị can là nhân viên gác chắn đường ngang của Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa gồm: Nguyễn Văn Hùng và Phạm Văn Vui, đồng thời ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với 2 bị can trên.

Như tin đã đưa, vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Thế Hùng (1976, ngụ tại xã Hưng Hà, Thái Bình, lái tàu) và Nguyễn Xuân Đệ (SN 1985, ngụ tại xã Ân Thi, Hưng Yên, phụ tàu) tử vong; 9 người khác bị thương, trong đó có tài xế xe tải bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).