Vụ ô tô lao xuống sông: Nghệ An lý giải việc ‘tài xế còn sống nhưng báo cáo đã tử vong’

Sáng 16/7, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km 32+100, Quốc lộ 46A, thuộc khối Ba Hà (xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) ngày 14/7, Ban an toàn giao thông tỉnh và UBND tỉnh Nghệ An đã có báo cáo sự việc.

Báo cáo ban đầu xác định tài xế là anh Trần Hồng S. (SN 1990, trú Hà Tĩnh, đã tử vong dưới sông).

Tuy nhiên, thông tin từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An công bố, tài xế ô tô gây ra vụ tai nạn là Trần Hữu Ba (SN 1988), trú tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền, báo cáo ban đầu mới chỉ là thông tin sơ bộ.

Tài xế Trần Hữu Ba bị công an tạm giữ. Ảnh: CACC

Cũng theo Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An, báo cáo của UBND tỉnh căn cứ vào vào báo cáo sơ bộ ban đầu của công an.

"Sau này, bằng các nghiệp vụ, công an đã điều tra, xác định được tài xế là Trần Hữu Ba", ông Hoàng Phú Hiền nói.

Tối 15/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra đối với Trần Hữu Ba (SN 1988, trú tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An).

Theo đó, kết quả điều tra bước đầu xác định: Trần Hữu Ba là người đã điều khiển xe ô tô BKS 37A-348.95 gây tai nạn vào hồi 16 giờ 46 phút ngày 13/7/2025 tại Km 32+100, Quốc lộ 46A, thuộc khối Ba Hà (xã Vạn An, tỉnh Nghệ An).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 14/7, Ban ATGT tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh này có báo cáo sơ bộ gửi các đơn vị liên quan về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An. Theo báo cáo, tài xế lái ô tô là Trần Hồng S. (SN 1990, trú xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tử vong sau vụ tai nạn. Nguyên nhân tử vong do ngạt nước.