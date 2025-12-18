Hà Nội: Ô tô tải đâm ô tô con gây tai nạn liên hoàn, tài xế lái xe bỏ chạy

Khoảng 21h47 ngày 17/12, trên đường Láng (phường Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 phương tiện gồm ô tô tải, ô tô con và xe máy.

Xe máy hỏng nặng sau cú va chạm mạnh. Ảnh: Đình Hiếu

Anh Phạm Tuấn Vũ (19 tuổi, quê ở Phú Thọ), người điều khiển xe máy mang biển số 28F1-226.XX bị ô tô con đâm trúng, cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, anh đang đứng trước số nhà 412 đường Láng. Lúc này, anh thấy một ô tô tải đâm vào phía sau ô tô con mang BKS 89A-577.XX đang lưu thông theo chiều từ Láng – Ngã Tư Sở.

“Khi xảy ra va chạm mạnh, ô tô con lao qua dải phân cách giữa đường rồi đâm vào xe máy của tôi. Sau đó, ô tô con lùi lại và chạy thẳng theo hướng Láng Hạ”, anh Phạm Tuấn Vũ kể lại.

Nhiều mảnh vỡ của ô tô con vương vãi ở hiện trường. Ảnh: Đình Hiếu

Chứng kiến sự việc, chị Lê Thị Hoa (trú phường Đống Đa) cho biết, thời điểm đó, chị đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng động lớn nên chạy ra ngoài. Chị thấy ô tô con lao đi rất nhanh, ô tô tải chở vật liệu xây dựng đâm vào ô tô con cũng nhanh chóng rời đi theo hướng Ngã Tư Sở.

Sau khi gây tai nạn, ô tô con mang BKS 89A-577.XX không dừng lại mà tiếp tục chạy trên đường Láng, đến nút giao Láng – Láng Hạ thì bị người dân chặn lại.

Ô tô con bị hư hỏng nặng sau cú va chạm. Ảnh: Đình Hiếu

Tài xế ô tô con có biểu hiện choáng váng, mệt mỏi. Ảnh: Đình Hiếu

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ của ô tô con vương vãi khắp mặt đường, xe máy bị hư hỏng nặng. Nam tài xế điều khiển ô tô con gây tai nạn có biểu hiện mệt mỏi, liên tục gục mặt xuống.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường sở tại giải quyết vụ tai nạn. Hiện vụ tai nạn giao thông liên hoàn đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân.