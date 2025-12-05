Vụ người đàn ông bị đánh dã man ở Hà Nội: Khởi tố Đỗ Trọng Tuyến và Lưu Đức Khanh

Hai đối tượng bị điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo hồ sơ, ngày 24/11, anh L.V.H. (SN 1991) bị hai nam thanh niên hành hung tại khu đô thị Geleximco An Khánh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân đã trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc xác minh, Công an xã An Khánh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) xác định nghi phạm là Tuyến và Khanh.

Khu vực xảy ra vụ việc

Ngày 1/12, cơ quan chức năng thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Lưu Đức Khanh. Hai ngày sau, được sự vận động của cơ quan chức năng, đối tượng Đỗ Trọng Tuyến đã ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nguyên nhân vụ ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn sau một vụ va chạm giao thông trên đường. Hậu quả, nạn nhân L.V.H. bị đánh tổn hại 13% sức khỏe.