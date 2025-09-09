Hai anh em ở Bắc Ninh nghi bị đánh dã man khi đang làm việc tốt

Ngày 9/9, Công an xã Nhân Thắng đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc hai người đàn ông nghi bị hành hung khi có hành động hỗ trợ người bị nạn giữa đường. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là anh Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982) và em trai là Nguyễn Bá Trung (SN 1988), cùng trú xã Nhân Thắng.

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Nguyễn Đức Vĩnh cho biết, khoảng 23h ngày 7/9, anh phát hiện một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực đê đối diện Chùa Dù, thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng. Sau đó, anh Vĩnh tiếp cận hiện trường vụ tai nạn và kêu gọi người dân xung quanh hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời ở lại hiện trường để đảm bảo an toàn cho nạn nhân trong lúc chờ người thân đến.

“Chúng tôi ở lại chỉ để đảm bảo an toàn cho nạn nhân, vì đêm khuya xe cộ qua lại có thể gây nguy hiểm thêm”, anh Vĩnh chia sẻ.

Anh Nguyễn Đức Vĩnh chưa hết bàng hoàng sau vụ bị hành hung vô cớ. Ảnh. NVCC

Tuy nhiên, khi người thân nạn nhân đến nơi, thay vì cảm ơn, họ lại bất ngờ lớn tiếng chửi bới và cho rằng anh Vĩnh cùng em trai là người gây tai nạn. Mặc dù anh Vĩnh đã giải thích rõ sự việc và bản thân nạn nhân cũng xác nhận anh chỉ là người giúp đỡ, nhưng nhóm người lạ mặt vẫn hung hãn lao vào hành hung hai anh em.

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh kịp thời hô hoán và báo cho Công an xã Nhân Thắng đến can thiệp.

"Sau khi người nhà của hai người gặp tai nạn đến rất hung hãn và đánh chúng tôi rất nhiều. Em trai tôi là Nguyễn Bá Trung trong lúc bị tấn công bị trật khớp tay nên không có khả năng chống cự đã bị thương rất nặng", anh Vĩnh cho hay.

Hậu quả của vụ việc, anh Nguyễn Bá Trung bị đánh đến hôn mê, được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Còn anh Vĩnh bị thương nặng, tổn thương phần mềm và bị đứt một bên tai, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

"Tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm những đối tượng côn đồ, để lấy lại công bằng cho gia đình tôi. Đồng thời cũng để người dân yên tâm khi làm việc tốt, không phải sợ bị hiểu lầm và hành hung như chúng tôi", anh Vĩnh bày tỏ.

Anh Vĩnh cũng cho biết, xe ô tô của anh có camera hành trình và đã nộp lên công an xã để chứng minh mình không là người gây rai nạn.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Nhân Thắng tiếp tục điều tra, làm rõ.