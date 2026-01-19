Vụ va chạm tàu cao tốc ở Tây Ban Nha: Số người thiệt mạng tăng lên 39

Theo công ty quản lý hạ tầng đường sắt Adif, tai nạn xảy ra vào khoảng 19h45 ngày 18/1. Phần đuôi của một đoàn tàu cao tốc chở khoảng 300 hành khách, đang chạy tuyến Malaga – Madrid, bị trật bánh gần thành phố Cordoba và va chạm với một đoàn tàu khác đang chạy theo hướng Madrid – Huelva, cũng thuộc khu vực miền nam Tây Ban Nha.

Lực lượng cứu hộ đưa người bị nạn lên xe cứu thương. Ảnh: AP

Sáng 19/1, các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục. Người đứng đầu vùng Andalusia, ông Juanma Moreno, cho biết 75 hành khách bị thương đã được đưa đến bệnh viện, chủ yếu tại Cordoba, thành phố nằm cách Madrid khoảng 390 km về phía nam.

Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha đã thiết lập một trung tâm hỗ trợ tại thị trấn Adamuz, gần hiện trường vụ tai nạn, nhằm hỗ trợ lực lượng cứu hộ và cung cấp thông tin cho thân nhân các nạn nhân. Lực lượng Vệ binh Dân sự và Cơ quan Phòng vệ Dân sự Tây Ban Nha đã làm việc xuyên đêm tại khu vực xảy ra sự cố.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Tây Ban Nha, ông Óscar Puente, cho biết đến thời điểm hiện tại nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ. Ông cho rằng, đây là một sự cố “thực sự kỳ lạ”, khi xảy ra trên một đoạn đường ray bằng phẳng vừa được cải tạo vào tháng 5/2025.

Theo ông Puente, đoàn tàu bị trật bánh mới được đưa vào khai thác chưa đầy 4 năm. Đoàn tàu này thuộc sở hữu của công ty tư nhân Iryo, trong khi đoàn tàu còn lại – chịu thiệt hại nặng nhất – thuộc công ty đường sắt quốc gia Renfe.

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha, cho biết phần đuôi của đoàn tàu Iryo bị trật bánh và va chạm vào đầu đoàn tàu Renfe, khiến hai toa đầu tiên của đoàn tàu Renfe bị hất khỏi đường ray và rơi xuống một con dốc cao khoảng 4 mét. Thiệt hại nghiêm trọng nhất được ghi nhận ở phần đầu của đoàn tàu Renfe.