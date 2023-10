Luật sư nói gì về vụ người mẫu buông hai tay khi lái xe mô tô?

Mới đây, một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một phụ nữ điều khiển mô tô phân khối lớn buông hai tay, đứng thẳng trên xe, có đoạn để hai chân sang một bên và quỳ gối trên yên xe, chạy xe bằng một tay. Người trong clip được xác định là người mẫu nổi tiếng.

Công an đã gửi giấy mời người mẫu này để làm việc. Ảnh: PLO

Vấn đề pháp lý được đặt ra ở đây là người điều khiển xe này có thể bị xử phạt ra sao?

Trao đổi với PLO, Luật sư Võ Đan Mạch, Đoàn luật sư TP.HCM cho hay, theo thông tin vụ việc, đoạn đường nơi người mẫu này điều khiển xe mô tô nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm - do chủ đầu tư là Công ty Đại Quang Minh quản lý, chưa bàn giao cho Nhà nước.

"Nói cách khác, đoạn đường này nằm trong khu vực nội bộ, không phải là tuyến đường giao thông công cộng, chưa kết nối với các tuyến đường giao thông. Do đó không có căn cứ để áp dụng, xử phạt theo quy định của Luật Giao thông đường bộ"- luật sư Mạch nói.

Cũng theo luật sư, hiện nay, Công an Thành phố Thủ Đức đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh vụ việc. Trong trường hợp chứng minh được hành vi của người này làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn, an ninh xã hội thì tuỳ thuộc vào hành vi có thể xem xét, xử lý về việc gây rối trật tự công cộng.

"Về chế tài xử lý: Theo điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 144/2021, người có hành vi gây mất trật tự công cộng ở khu dân cư thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng"- luật sư Mạch cho hay.

Cũng theo luật sư, ngoài ra, nếu người này gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị xử lý về Tội gây rối trật tự công cộng tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến cao nhất là 7 năm.

