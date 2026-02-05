Bất ngờ về nhân thân đối tượng một mình xông vào ngân hàng cướp tiền

Ngày 5-2, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.

Nguyễn Thành Luận tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, qua đấu tranh bước đầu xác định đối tượng thực hiện hành vi cướp giật là Nguyễn Thành Luân (SN 1995), trú tại thôn Minh Tân, xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai. Đây là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự và hiện đang điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai vừa được gia đình xin về điều trị ngoại trú từ ngày 2-2-2026.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào khoảng 16 giờ 50 phút, đối tượng Nguyễn Thành Luân điều khiển xe máy mang BKS 21T5-6445 (kiểu dáng xe wave) đến Phòng giao dịch ngân hàng Agribank chi nhánh Hợp Minh thuộc phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai. Tại đây, khi chị N.T.N.H. là nhân viên Phòng giao dịch ngân hàng Agribank chi nhánh Hợp Minh thuộc phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai đang đếm tiền của khách thì Nguyễn Thành Luân bất ngờ xông vào quầy giao dịch.

Sau đó, đối tượng cướp giật 1 tập tiền mệnh giá 500 ngàn đồng, tổng số tiền là 50 triệu đồng rồi bỏ chạy ra ngoài đường. Đối tượng bị lực lượng chức năng, người dân khống chế, bắt giữ ngay sau đó.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.