Luật sư nói về tính chất đê hèn trong vụ tài xế cố tình cán chết nữ sinh ở Hà Nội

Hiện trường vụ tai nạn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long (SN 1974, trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người. Long là tài xế xe bồn va chạm với nữ sinh đi xe máy điện tại gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên (TP Hà Nội) cách đây ít hôm.

Đáng chú ý, sau khi ra đầu thú, Long thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến nạn nhân bị thương tích nặng rồi tử vong. Mục đích là để cho nạn nhân chết luôn và Long đi tù, sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân.

Liên quan đến vụ án trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho biết, theo án lệ số 30/2020/AL quy định về trường hợp tài xế tham gia giao thông sau khi xảy ra va chạm tiếp tục cố tình sử dụng phương tiện là nguồn nguy hiểm cao độ, cán người bị nạn tử vong thì sẽ phạm tội "Giết người", có tính chất đê hèn.

Theo luật sư Thơm, trong vụ án trên, giữa tài xế và người bị nạn không có mâu thuẫn gì từ trước mà chỉ xuất phát từ việc va chạm giao thông. Đồng thời động cơ, mục đích ở đây là lỗi cố ý trực tiếp khi tài xế ô tô nhận thức được hành vi của mình gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác nhưng vẫn cố tình tước đoạt.

Theo lời khai của tài xế việc này nhằm không phải có trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân. Bởi việc bồi thường dân sự cho người bị thương là toàn bộ các chi phí điều trị cho đến khi phục hồi.

"Tài xế ô tô đã rất lạnh lùng, vô cảm là tước đoạt mạng sống của nữ sinh nhằm tránh việc phải bồi thường. Đây là hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác và vô nhân tính cần phải xử lý nghiêm. Việc tài xế bị điều tra về hành vi giết người là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật theo án lệ số 30/2020/AL như đã nêu ở trên" - luật sư Thơm nhấn mạnh.

Vẫn theo luật sư Thơm, đáng nhẽ ra sau khi xảy ra va chạm giao thông tài xế phải giữ nguyên hiện trường, thông báo cho cơ quan chức năng và đưa người bị nạn đi cấp cứu. Nhưng đáng tiếc, tài xế đã lấy cái sai này sửa bằng một cái sai khác rất nghiêm trọng, tàn nhẫn.

Luật sư Thơm cho rằng, hành vi của tài xế chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm và có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người tham gia giao thông.

Tài xế Long.

Như tin đã đưa, khoảng 9h20 ngày 13/9, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô bồn chở bê tông và xe máy điện tại gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên (TP Hà Nội).

Hậu quả vụ tai nạn khiến nữ sinh 15 tuổi điều khiển xe máy điện bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, sau đó tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, lái xe ô tô là Đinh Văn Long đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT đã phối hợp các đơn vị chức năng, Công an xã Phú Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.

‎Đến khoảng 19h cùng ngày, đối tượng Đinh Văn Long đã đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú. Tại cơ quan Công an, Long thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến nạn nhân bị thương tích nặng rồi tử vong.

Mục đích là để cho nạn nhân chết luôn và Long đi tù, sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân. Kết quả xét nghiệm đối với Long không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma tuý.

Theo Công an TP Hà Nội, hành vi vi phạm của Long hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn. Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.